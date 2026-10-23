Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 13

Se vive la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con emocionantes partidos que prometen muchos cambios en la tabla de posiciones. Sporting Cristal es el líder del certamen y ahora tendrá un duro reto ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de La Vega. Sport Huancayo comparte la punta y recibe en casa a Alianza Atlético. Del mismo modo, Universitario vuelve al Monumental para enfrentar a Juan Pablo II, mientras que Alianza Lima viaja a Moquegua en busca de los tres puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1: fecha 13

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sporting Cristal 12 13 25 2. Sport Huancayo 12 5 24 3. Universitario 12 6 24 4. Juan Pablo II 12 10 22 5. FBC Melgar 12 9 22 6. Deportivo Garcilaso 12 9 22 7. Alianza Lima 12 7 22 8. Alianza Atlético 12 2 22 9. Cusco FC 12 3 18 10. Sport Boys 12 3 18 11. Atlético Grau 12 -1 17 12. Cienciano 12 -3 14 13. Los Chankas 12 -12 12 14. FC Cajamarca 12 -7 11 15. Comerciantes Unidos 12 -3 10 16. CD Moquegua 12 -11 10 17. ADT 12 -15 6 18. UTC* 12 -15 -3

*Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N°11 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF

*Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N°12 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

VIERNES 23 DE OCTUBRE

UTC vs Melgar - 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón

Atlético Grau vs ADT - 3.15 p. m. | Estadio Municipal de La Matanza

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Sport Huancayo vs Alianza Atlético - 12.45 p. m. | Estadio IPD Huancayo

Cusco FC vs Sporting Cristal - 3.15 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega

Universitario vs Juan Pablo II - 7.30 p. m. | Estadio Monumental

DOMINGO 25 DE OCTUBRE