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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 13

Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13, en los que destacan los partidos de Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima.

Diego Medina
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se vive la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con emocionantes partidos que prometen muchos cambios en la tabla de posiciones. Sporting Cristal es el líder del certamen y ahora tendrá un duro reto ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de La Vega. Sport Huancayo comparte la punta y recibe en casa a Alianza Atlético. Del mismo modo, Universitario vuelve al Monumental para enfrentar a Juan Pablo II, mientras que Alianza Lima viaja a Moquegua en busca de los tres puntos.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 2026

PUEDES VER: Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 2026: horarios y dónde ver

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1: fecha 13

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal121325
2. Sport Huancayo12524
3. Universitario12624
4. Juan Pablo II121022
5. FBC Melgar12922
6. Deportivo Garcilaso12922
7. Alianza Lima12722
8. Alianza Atlético12222
9. Cusco FC12318
10. Sport Boys12318
11. Atlético Grau12-117
12. Cienciano12-314
13. Los Chankas12-1212
14. FC Cajamarca12-711
15. Comerciantes Unidos12-310
16. CD Moquegua12-1110
17. ADT12-156
18. UTC*12-15-3

*Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N°11 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF

*Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N°12 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • UTC vs Melgar - 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs ADT - 3.15 p. m. | Estadio Municipal de La Matanza

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Sport Huancayo vs Alianza Atlético - 12.45 p. m. | Estadio IPD Huancayo
  • Cusco FC vs Sporting Cristal - 3.15 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
  • Universitario vs Juan Pablo II - 7.30 p. m. | Estadio Monumental

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano - 11.00 a. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
  • CD Moquegua vs Alianza Lima - 1.15 p. m. | Estadio 25 de Noviembre
  • Sport Boys vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Estadio Miguel Grau del Callao
  • Deportivo Garcilaso vs Los Chankas - 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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