Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 13
Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13, en los que destacan los partidos de Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima.
Se vive la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con emocionantes partidos que prometen muchos cambios en la tabla de posiciones. Sporting Cristal es el líder del certamen y ahora tendrá un duro reto ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de La Vega. Sport Huancayo comparte la punta y recibe en casa a Alianza Atlético. Del mismo modo, Universitario vuelve al Monumental para enfrentar a Juan Pablo II, mientras que Alianza Lima viaja a Moquegua en busca de los tres puntos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1: fecha 13
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|12
|13
|25
|2. Sport Huancayo
|12
|5
|24
|3. Universitario
|12
|6
|24
|4. Juan Pablo II
|12
|10
|22
|5. FBC Melgar
|12
|9
|22
|6. Deportivo Garcilaso
|12
|9
|22
|7. Alianza Lima
|12
|7
|22
|8. Alianza Atlético
|12
|2
|22
|9. Cusco FC
|12
|3
|18
|10. Sport Boys
|12
|3
|18
|11. Atlético Grau
|12
|-1
|17
|12. Cienciano
|12
|-3
|14
|13. Los Chankas
|12
|-12
|12
|14. FC Cajamarca
|12
|-7
|11
|15. Comerciantes Unidos
|12
|-3
|10
|16. CD Moquegua
|12
|-11
|10
|17. ADT
|12
|-15
|6
|18. UTC*
|12
|-15
|-3
*Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N°11 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF
*Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N°12 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF
Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- UTC vs Melgar - 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs ADT - 3.15 p. m. | Estadio Municipal de La Matanza
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo vs Alianza Atlético - 12.45 p. m. | Estadio IPD Huancayo
- Cusco FC vs Sporting Cristal - 3.15 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
- Universitario vs Juan Pablo II - 7.30 p. m. | Estadio Monumental
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Comerciantes Unidos vs Cienciano - 11.00 a. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
- CD Moquegua vs Alianza Lima - 1.15 p. m. | Estadio 25 de Noviembre
- Sport Boys vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Estadio Miguel Grau del Callao
- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas - 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
¡Vamos al Circo!
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