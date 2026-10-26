¿Y Alan Cantero? Luis Ramos aseguró que gol de Alianza Lima en Moquegua fue suyo: "Hablé con el árbitro"

Alianza Lima logró un importante triunfo por 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. En un partido más peleado que jugado, los íntimos sumaron tres puntos de oro con un polémico gol al minuto 86 que dejó dudas sobre su legitimidad y el autor del tanto. En un principio, se pensó que Alan Cantero fue quien venció la portería de Carlos Grados, sin embargo, Luis Ramos, delantero íntimo, aseguró que el tanto en Moquegua le pertenece.

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Luis Ramos aseguró que el gol de Alianza Lima ante CD Moquegua fue suyo

En declaraciones para L1 MAX, el delantero, quien ingresó al terreno de juego a los 73’ en reemplazo de Federico Girotti, reveló que, tras el final del partido en el Estadio 25 de Noviembre, conversó con el árbitro Edwin Ordóñez y este le confirmó que el gol fue de su autoría. Asimismo, señaló que pudo corroborarlo al revisar la repetición del compromiso.

“Sí, claro. Justo estaba hablando con el árbitro y me había confirmado el gol. He hablado con Alan (Cantero) porque yo no había visto el video, ahora lo vi, él también viene de atrás pero yo siento que me paro y direcciono el balón. Más allá de que quién haga el gol, así le den a él o a mí no importa. La idea acá es que tenemos que campeonar, tenemos que sumar puntos y poder ganar el Clausura también”, dijo.

Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura

De esta manera, la autoría del polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua sigue generando debate, luego de que Luis Ramos asegurara que fue quien desvió el balón hacia la portería. El delantero dejó clara su versión sobre una jugada que terminó siendo decisiva para el triunfo blanquiazul.

¿Cómo fue el gol de Alianza Lima y por qué es polémico?

El gol blanquiazul en los últimos minutos del partido. Luego que Jairo Vélez mandó un centro desde la banda derecha al que Alan Cantero y Luis Ramos trataron de llegar. Ambos fueron a direccionar el balón de cabeza, por lo que no queda claro quién terminó metiéndola a la portería de Carlos Grados. De igual forma, el gol fue cuestionado porque las tomas del VAR no han podido evidenciar que el esférico ingresó al arco en su totalidad.