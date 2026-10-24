Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver la Liga 1 2026

Sigue el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua por la fecha número 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, este domingo 25 de octubre desde la 1.15 p. m. de Lima, Perú. El encuentro se realizará en el Estadio 25 de Noviembre y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX. A continuación, te brindamos todos los detalles de este importante encuentro del fútbol peruano.

Los blanquiazules vienen de vencer 3-1 a Atlético Grau en el Alejandro Villanueva de Matute, aunque pese a ese envión anímico aún presentan bajas sensibles que pueden mermar su poderío tanto ofensivo como defensivo. Resulta que no podrán estar Esteban Pavez, Paolo Guerrero ni Mateo Antoni, aunque la buena noticia es que Nicolás Díaz sí viajará junto al plantel de Pablo Guede.

Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura 2026 y de la Liga 1.

Mientras tanto, CD Moquegua llega motivado tras derrotar 1-0 a FC Cajamarca en condición de visitante. El conjunto sureño necesita mantener esa dinámica para mejorar su situación en la tabla acumulada y alejarse de los puestos comprometidos.

Recordemos que ambos equipos ya se enfrentaron durante el Torneo Apertura, cuando Alianza Lima ganó por 2-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, con anotaciones de Eryc Castillo y Federico Girotti. Esa fue la primera vez en la historia que se enfrentaron estas dos instituciones deportivas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. CD Moquegua?

El compromiso entre CD Moquegua y Alianza Lima se disputará el domingo 25 de octubre del 2026, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Vale precisar que, en caso la Liga de Fútbol Profesional realice algún cambio respecto al encuentro, te lo informaremos de inmediato aquí, en el diario Líbero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. CD Moquegua?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3.15 p. m.

México: 12.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO?

La transmisión del encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura estará a cargo de L1 MAX en Perú vía DSPORTS y Movistar Deportes. Además, los aficionados también podrán ver el partido en DGO y Movistar Play, si cuentan con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: posibles alineaciones

Alianza Lima presentaría variantes en su equipo titular debido a las ausencias de Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero. El técnico Pablo Guede evalúa alternativas para mantener el equilibrio del equipo y buscar una nueva victoria como visitante.

Posible alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

Por su parte, el conjunto moqueguano intentará aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes en el campeonato. El equipo buscará competir ante uno de los clubes que pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura.