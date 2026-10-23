Tabla acumulada Liga 1 2026 EN VIVO: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura

Desde este viernes 23 al sábado 25 de octubre se realizará la jornada 13 del Torneo Clausura que tiene a Sporting Cristal como puntero de momento. En cuanto al acumulado de la Liga 1 2026 Alianza Lima continúa liderando la tabla de posiciones con 62 unidades, pero detrás están Universitario y FBC Melgar. A continuación, puedes revisar cómo marchan los equipos en el fútbol peruano.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 29 29 62 2 FBC Melgar 30 19 53 3 Universitario 29 15 53 4 D. Garcilaso 29 12 48 5 Cienciano 29 9 47 6 Los Chankas 29 -8 46 7 Cusco FC 29 0 46 8 Sporting Cristal 29 11 44 9 Alianza Atlético 29 4 43 10 Sport Huancayo 29 -5 41 11 Juan Pablo II 29 -8 38 12 Sport Boys 29 -1 34 13 Atlético Grau 29 -7 33 14 C. Unidos 29 -5 31 15 CD Moquegua 29 -18 28 16 FC Cajamarca 29 -12 28 17 ADT 29 -14 25 18 UTC 30 -19 10

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Sporting Cristal 12 13 25 2 FBC Melgar 13 10 25 3 Sport Huancayo 12 5 25 4 Universitario 12 6 24 5 Juan Pablo II 12 10 22 6 D. Garcilaso 12 9 22 7 Alianza Lima 12 7 22 8 Alianza Atlético 12 2 22 9 Cusco FC 12 3 18 10 Sport Boys 12 3 18 11 Atlético Grau 12 -1 17 12 Cienciano 12 -3 14 13 Los Chankas 12 -12 12 14 FC Cajamarca 12 -7 11 15 C. Unidos 12 -3 10 16 CD Moquegua 12 -11 10 17 ADT 12 -15 6 18 UTC 13 -16 -3

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

UTC 1-2 FBC Melgar

Atlético Grau vs ADT | 3.15 p. m.

Sábado 24 de octubre

Sport Huancayo vs Alianza Atlético | 12.45 p. m.

Cusco FC vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.

Universitario vs Juan Pablo II | 8.30 p. m.

Domingo 25 de octubre

Comerciantes Unidos vs Cienciano | 11.00 a. m.

CD Moquegua vs Alianza Lima | 1.15 p. m.

Sport Boys vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 6.00 p. m.

Reducción de puntos del Torneo Clausura 2026

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Reducción de puntos del acumulado de la Liga 1 2026