Tabla acumulada Liga 1 2026 EN VIVO: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura
Alianza Lima mantiene el primer lugar del acumulado de la Liga 1 2026 con 62 unidades, mientras que Universitario y FBC Melgar están muy cerca de los íntimos.
Desde este viernes 23 al sábado 25 de octubre se realizará la jornada 13 del Torneo Clausura que tiene a Sporting Cristal como puntero de momento. En cuanto al acumulado de la Liga 1 2026 Alianza Lima continúa liderando la tabla de posiciones con 62 unidades, pero detrás están Universitario y FBC Melgar. A continuación, puedes revisar cómo marchan los equipos en el fútbol peruano.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|29
|29
|62
|2
|FBC Melgar
|30
|19
|53
|3
|Universitario
|29
|15
|53
|4
|D. Garcilaso
|29
|12
|48
|5
|Cienciano
|29
|9
|47
|6
|Los Chankas
|29
|-8
|46
|7
|Cusco FC
|29
|0
|46
|8
|Sporting Cristal
|29
|11
|44
|9
|Alianza Atlético
|29
|4
|43
|10
|Sport Huancayo
|29
|-5
|41
|11
|Juan Pablo II
|29
|-8
|38
|12
|Sport Boys
|29
|-1
|34
|13
|Atlético Grau
|29
|-7
|33
|14
|C. Unidos
|29
|-5
|31
|15
|CD Moquegua
|29
|-18
|28
|16
|FC Cajamarca
|29
|-12
|28
|17
|ADT
|29
|-14
|25
|18
|UTC
|30
|-19
|10
Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Sporting Cristal
|12
|13
|25
|2
|FBC Melgar
|13
|10
|25
|3
|Sport Huancayo
|12
|5
|25
|4
|Universitario
|12
|6
|24
|5
|Juan Pablo II
|12
|10
|22
|6
|D. Garcilaso
|12
|9
|22
|7
|Alianza Lima
|12
|7
|22
|8
|Alianza Atlético
|12
|2
|22
|9
|Cusco FC
|12
|3
|18
|10
|Sport Boys
|12
|3
|18
|11
|Atlético Grau
|12
|-1
|17
|12
|Cienciano
|12
|-3
|14
|13
|Los Chankas
|12
|-12
|12
|14
|FC Cajamarca
|12
|-7
|11
|15
|C. Unidos
|12
|-3
|10
|16
|CD Moquegua
|12
|-11
|10
|17
|ADT
|12
|-15
|6
|18
|UTC
|13
|-16
|-3
Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
Viernes 23 de octubre
- UTC 1-2 FBC Melgar
- Atlético Grau vs ADT | 3.15 p. m.
Sábado 24 de octubre
- Sport Huancayo vs Alianza Atlético | 12.45 p. m.
- Cusco FC vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.
- Universitario vs Juan Pablo II | 8.30 p. m.
Domingo 25 de octubre
- Comerciantes Unidos vs Cienciano | 11.00 a. m.
- CD Moquegua vs Alianza Lima | 1.15 p. m.
- Sport Boys vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 6.00 p. m.
Reducción de puntos del Torneo Clausura 2026
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF.
Reducción de puntos del acumulado de la Liga 1 2026
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 092-CL-LFPP-2026
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el reglamento de licencias.
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