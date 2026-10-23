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Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla acumulada Liga 1 2026 EN VIVO: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura

Alianza Lima mantiene el primer lugar del acumulado de la Liga 1 2026 con 62 unidades, mientras que Universitario y FBC Melgar están muy cerca de los íntimos.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y FBC Melgar están en los primeros lugares del acumulado.
Alianza Lima, Universitario y FBC Melgar están en los primeros lugares del acumulado. | Foto: composición Líbero
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Desde este viernes 23 al sábado 25 de octubre se realizará la jornada 13 del Torneo Clausura que tiene a Sporting Cristal como puntero de momento. En cuanto al acumulado de la Liga 1 2026 Alianza Lima continúa liderando la tabla de posiciones con 62 unidades, pero detrás están Universitario y FBC Melgar. A continuación, puedes revisar cómo marchan los equipos en el fútbol peruano.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 13.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 13

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Alianza Lima292962
2FBC Melgar301953
3Universitario291553
4D. Garcilaso291248
5Cienciano29947
6Los Chankas29-846
7Cusco FC29046
8Sporting Cristal291144
9Alianza Atlético29443
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II29-838
12Sport Boys29-134
13Atlético Grau29-733
14C. Unidos29-531
15CD Moquegua29-1828
16FC Cajamarca29-1228
17ADT29-1425
18UTC30-1910

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Sporting Cristal121325
2FBC Melgar131025
3Sport Huancayo12525
4Universitario12624
5Juan Pablo II121022
6D. Garcilaso12922
7Alianza Lima12722
8Alianza Atlético12222
9Cusco FC12318
10Sport Boys12318
11Atlético Grau12-117
12Cienciano12-314
13Los Chankas12-1212
14FC Cajamarca12-711
15C. Unidos12-310
16CD Moquegua12-1110
17ADT12-156
18UTC13-16-3

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

  • UTC 1-2 FBC Melgar
  • Atlético Grau vs ADT | 3.15 p. m.

Sábado 24 de octubre

  • Sport Huancayo vs Alianza Atlético | 12.45 p. m.
  • Cusco FC vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.
  • Universitario vs Juan Pablo II | 8.30 p. m.

Domingo 25 de octubre

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano | 11.00 a. m.
  • CD Moquegua vs Alianza Lima | 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 6.00 p. m.

Reducción de puntos del Torneo Clausura 2026

  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Reducción de puntos del acumulado de la Liga 1 2026

  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B–CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 092-CL-LFPP-2026
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el reglamento de licencias.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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