Universitario reveló el futuro de Bryan Reyna y Aldo Corzo en la recta final del Clausura 2026

Universitario de Deportes busca conquistar por cuarta vez consecutiva el título del fútbol peruano, y por ello Fabián Bustos asumió con la intención de recuperar a futbolistas que no venían siendo tomados en cuenta por otros entrenadores, entre ellos Edison Flores. No obstante, la principal incógnita es si el técnico seguirá considerando a Aldo Corzo y Bryan Reyna, quienes sumaron minutos en el último encuentro frente a Juan Pablo II.

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Universitario definió el futuro de Bryan Reyna y Aldo Corzo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026

Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Universitario, fue consultado sobre si Corzo y Reyna seguirán sumando minutos en el primer equipo. Al respecto, el argentino señaló que todos los jugadores del plantel crema tienen opciones de participar, aunque todo dependerá del momento del encuentro en que se encuentren.

Bryan Reyna y Aldo Corzo tuvieron minutos con Universitario ante Juan Pablo II

Por ese motivo, aseguró que tanto el defensa como el extremo realizaron una buena preparación antes del partido frente a Juan Pablo II. En consecuencia, ambos fueron incluidos en la lista definitiva y entraron desde el banquillo en los minutos finales del encuentro.

"Desde que llegamos, todos los futbolistas parten con la misma posibilidad. Vimos una buena semana de entrenamientos de Aldo Corzo y Bryan Reyna. Hoy, ante las molestias físicas de Anderson Santamaría y de César Inga, les tocó ingresar y respondieron en gran forma, al igual que todo el equipo", afirmó.

"Esta recta final la estamos encarando partido a partido. Hoy se planificó y se ganó, ahora toca esperar al inicio de semana para ver cómo están físicamente los jugadores. Hay una competencia interna muy sana y exigente en todo el plantel; no me adelanto al fin de semana, el enfoque está puesto únicamente en el siguiente rival", finalizó.

¿Qué partidos les restan a Universitario en el Torneo Clausura 2026?