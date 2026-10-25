Universitario vs Sport Boys: ¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el partido por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, fue reprogramado. El encuentro estaba previsto inicialmente para el miércoles 28 de octubre; sin embargo, finalmente se disputará el miércoles 4 de noviembre.

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¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) informó que la decisión se tomó luego de una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). El encuentro no podía desarrollarse en la fecha original debido a la realización de la tradicional Procesión del Señor de los Milagros, que se llevará a cabo en Lima.

La Liga 1 reprogramó el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Además, la organización consideró que durante esa jornada había otros dos partidos programados en la capital y que existían restricciones en el calendario de la competición. Por ello, se determinó modificar la fecha del compromiso entre cremas y rosados.

De esta manera, Universitario y Sport Boys se enfrentarán el miércoles 4 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. La reprogramación fue comunicada oficialmente por la Liga de Fútbol Profesional Peruana el 25 de octubre.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs Sport Boys?

La cobertura del duelo entre Sport Boys y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, estará a cargo de L1 MAX en Perú a través de DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, quienes tengan suscripción a esas plataformas de streaming podrán seguir el partido por DGO y Movistar Play.

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