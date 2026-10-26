Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario: ¿Por cuánto tiempo firmará contrato?

El Torneo Clausura 2026 está llegando a su final y varios clubes ya empezaron a planificar sus fichajes para la siguiente temporada. Uno de ellos es Universitario de Deportes que está a un paso de concretar la llegada de Carlos Gruezo, experimentado volante que jugó con la selección ecuatoriana. La hinchada está a la espera de su oficialización y aquí te contamos por cuánto tiempo será su nuevo contrato en Ate.

¿Por cuánto tiempo firmará contrato Carlos Gruezo con Universitario?

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta brindó los detalles de la llegada de Carlos Gruezo al Estadio Monumental y explicó cómo se vienen desarrollando las negociaciones para concretar su incorporación a Universitario. En esa línea, confirmó que el volante ecuatoriano firmará su contrato en las próximas horas, con vigencia hasta finales de 2028.

"Carlos Gruezo esta mañana, en las próximas horas, va a firmar su contrato con Universitario de Deportes. El contrato que lo va a unir a la 'U' será, en principio, por dos años y con opción a uno más, dependiendo de objetivos deportivos. Ya pasó exámenes médicos", sostuvo.

El último club de Carlos Gruezo fue el Santos Laguna de la Liga MX

Del mismo modo, el comunicador señaló que el internacional con Ecuador era uno de los objetivos del cuadro merengue desde hace varios meses e incluso tuvieron la posibilidad de ficharlo para el Torneo Clausura. Sin embargo, fue Héctor Cúper quien se opuso a su llegada. Además, precisó que no era la primera vez que el futbolista visitaba el Estadio Monumental.

"Sorprendió mucho su presencia en el Estadio Monumental, pero para la 'U' no era una sorpresa claramente, porque no era su primera vez. Durante los últimos meses ha venido varias veces porque la 'U' ha intentado ficharlo en dos o tres oportunidades. A mitad de año se lo propusieron a Héctor Cúper, pero no estaba seguro de eso", complementó.

¿Cuándo será anunciado Carlos Gruezo con Universitario?

En esa línea, el periodista deportivo recalcó que el contrato de Carlos Gruezo regirá recién al final de esta temporada. No obstante, Universitario tenía previsto asegurar su fichaje con anticipación para que el jugador pueda ponerse a punto físicamente. Por ello, su incorporación no será anunciada oficialmente hasta que culmine la temporada.

"La 'U' le ha dicho que lo quiere sí o sí. Su contrato va a tener validez desde diciembre, pero ya está asegurado. Era una oportunidad única para que no se vaya a otro club y pueda ponerse bien físicamente. Fabián Bustos lo conoce a la perfección, pero la decisión es de la administración. La noticia será oficializada a final de año", concluyó.