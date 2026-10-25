¿Quién es Carlos Gruezo, el flamante refuerzo de Universitario para la Liga 1 con pasado en Alemania?

Universitario de Deportes comenzó a planificar la próxima temporada de la Liga 1 y uno de los nombres que aparece en el radar crema es el del volante ecuatoriano Carlos Gruezo, de 31 años. El futbolista estuvo presente en el Estadio Monumental durante el triunfo por 3-0 ante Juan Pablo II, acompañado de su representante, lo que alimentó las versiones sobre su llegada al club como agente libre. Sin embargo, muchos hinchas se preguntan: ¿Quién es Carlos Gruezo? A continuación, te contamos todos los detalles sobre su trayectoria.

¿Quién es Carlos Gruezo, el flamante refuerzo de Universitario con pasado en Alemania?

Carlos Armando Gruezo Arboleda nació el 19 de abril de 1995 en Santo Domingo, Ecuador, y se desempeña principalmente como volante de contención. A lo largo de su carrera ha destacado por su labor defensiva y su capacidad para recuperar balones y dar equilibrio al mediocampo. Además, cuenta con una importante trayectoria internacional, pues defendió a la selección ecuatoriana en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Carlos Grueso estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022

Trayectoria de Carlos Gruezo

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es su experiencia en Alemania. En enero de 2014, cuando todavía era una joven promesa del fútbol ecuatoriano, fichó por el Stuttgart, equipo con el que disputó partidos en la Bundesliga. Posteriormente, en 2019, regresó al fútbol alemán para incorporarse al Augsburgo, donde continuó compitiendo en la máxima categoría y acumuló experiencia frente a algunos de los principales clubes del país.

Además de su paso por Alemania, Gruezo jugó en equipos como Barcelona SC e Independiente del Valle, en Ecuador; FC Dallas y San Jose Earthquakes, en Estados Unidos; y Liga de Quito, antes de incorporarse al Santos Laguna de México. Su recorrido por diferentes ligas le permitió sumar experiencia en el fútbol sudamericano, norteamericano y europeo. Tras su reciente etapa en el conjunto mexicano, quedó vinculado con el mercado de pases que lo sitúan en el fútbol peruano.

Carlos Gruezo llegará a Universitario el próximo año

Cabe precisar que de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el volante tiene todo listo para su incorporación a Ate. El volante ecuatoriano Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes la próxima temporada. Con pasado en su selección y experiencia en el fútbol alemán, el mediocampista ya tiene todo cerrado con el club crema.

¿Por qué tanta premura? En la 'U' decidieron agilizar las negociaciones al considerar que se trataba de una muy buena oportunidad de mercado, además de que otros clubes estaban muy cerca de ficharlo. Todo será oficializado a fin de año, complementó.