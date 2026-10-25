Bryan Reyna dejó picante mensaje tras reaparecer con Universitario: "No vine acá de vacaciones"

Bryan Reyna volvió a tener minutos con Universitario de Deportes en el triunfo por 3-0 ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Tras su participación en el encuentro disputado en el Estadio Monumental, el 'Picante' se mostró contento por la oportunidad recibida y destacó su esfuerzo para volver a ser considerado por el comando técnico crema.

Bryan Reyna dejó picante mensaje tras reaparecer con Universitario

En conversación con los medios, el atacante no dudó en destacar su actuación ante el equipo de Chongoyape. "Gracias a Dios, la gente que me conoce sabe que soy un jugador que siempre va para adelante. Feliz porque me salieron las cosas", declaró el futbolista luego del partido.

Sin embargo, el extremo también lanzó un mensaje directo al recordar sus palabras tras la derrota ante Deportivo Garcilaso. "Yo soy una persona que no se queda callada. Si vine acá es para jugar, no vine acá de vacaciones como mucha gente que habla y no sabe realmente lo que pasa un futbolista", manifestó, defendiendo su compromiso con la U.

En esa misma línea, Bryan Reyna explicó que su presencia en la convocatoria y los minutos disputados responden al trabajo que realiza durante los entrenamientos. "Si hoy estoy en lista y he jugado unos minutos es por cómo me entreno, porque si estuviera haciendo las cosas mal, no estaría acá", sostuvo el atacante, quien busca ganarse un lugar en el equipo dirigido por Fabián Bustos.

Finalmente, el futbolista reconoció que las decisiones sobre las alineaciones dependen del entrenador y se mostró agradecido por la oportunidad. "Depende del 'profe' a quién pone y estoy contento por la oportunidad que se me ha dado. En dos partidos hemos metido siete goles y estoy contento por el equipo", concluyó.

Equipos donde jugó Bryan Reyna