Alianza Lima da el batacazo al vencer 1-0 a Universitario y se convierte en líder tras ganar el clásico

Alianza Lima se prepara para lo que será su encuentro contra CD Moquegua por el Torneo Clausura. Sin embargo, la institución tampoco descuida las divisiones menores del club. En este sentido, mediante sus redes sociales, los blanquiazules anunciaron por todo lo alto que los Potrillos dieron el golpe ante Universitario de Deportes y se quedaron con una victoria clave en el clásico de la Fase Final de la Liga 3 2026. El conjunto blanquiazul ganó por 1-0 gracias al tanto de Braidy Paz y consolidó su buen momento en el campeonato, donde busca mantenerse en lo más alto de la tabla.

Alianza Lima venció 1-0 a Universitario por Liga 3

El cuadro íntimo consiguió imponerse por la mínima diferencia en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Fase 2, encuentro realizado en Campo Mar. El mediocentro de 19 años fue el encargado de marcar el gol del triunfo blanquiazul, en un duelo especial frente a su clásico rival, que también llegaba con la intención de sumar para iniciar con buen pie el campeonato.

Alianza Lima le ganó 1-0 a Universitario por Liga 3

Con este resultado, los íntimos dieron un paso importante en su objetivo de avanzar en la competencia y reafirmaron su condición de protagonista en la Liga 3. La victoria ante la 'U' no solo representa tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico para afrontar los próximos compromisos de una etapa decisiva.

¿Cuántos puntos le lleva Alianza Lima a Universitario en la Liga 3?

Tras imponerse en el clásico, Alianza se ubica en el primer lugar del Grupo 2 de la Liga 3, mientras que Universitario ocupa la cuarta posición. La diferencia entre ambos equipos es de cinco puntos, una ventaja importante para los blanquiazules en la pelea por mantenerse en la cima y avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo juega Alianza Lima por Liga 3?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Juan Aurich por la fecha 2 de la Fase Final de la Liga 3. El encuentro se disputará el miércoles 28 de octubre en el Complejo EGB, con horario aún por confirmar.