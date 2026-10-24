¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua y dónde ver partido por Torneo Clausura?

Alianza Lima visitará a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscan seguir en la senda del triunfo y esperar un tropiezo de los punteros para recuperar el primer lugar del campeonato en plena recta final de la Liga 1 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países, así como los canales de transmisión para ver EN VIVO este encuentro que promete intensidad desde el primer minuto.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, repasa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs CD Moquegua?

El duelo entre blanquiazules y moqueguanos contará con la transmisión de L1 MAX para el territorio nacional, disponible en operadoras de TV como DSports, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros. Asimismo, Movistar Deportes informó recientemente que también tendrá los derechos para emitir EN VIVO la previa y los 90 minutos de este cotejo.

Alianza Lima jugará contra CD Moquegua por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua: previa del partido

Alianza Lima visitará a CD Moquegua en un duelo clave por la recta final del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan a este compromiso con realidades totalmente distintas. Mientras los íntimos luchan por el título nacional, La Fuerza del Sur busca alejarse de la zona de descenso.

Los dirigidos por Pablo Guede llegan con la moral a tope con una racha de tres victorias consecutivas y buscarán prolongar su buen momento. Por su parte, CD Moquegua, ahora bajo la dirección de 'Pepe' Soto, rescató tres puntos de oro en su visita a FC Cajamarca y sueña con seguir sumando para alejarse de los últimos lugares.

Recordemos que estas escuadras ya se enfrentaron en el Torneo Apertura. En aquel entonces, Alianza venció por 2-1 en Matute con goles de Eryc Castillo y Federico Girotti. Ahora, los victorianos buscarán repetir el plato en una plaza complicada.