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Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Liga Peruana de Vóley?

¡Se viene un tremendo duelo! Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Alianza Lima vs Regatas EN VIVO protagonizarán un partidazo por el clásico nacional en el marco de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 este sábado 24 de octubre. La cita entre íntimas y regatinas está pactada para que empiece a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador y contará con transmisión de Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.

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Se paraliza el vóley nacional. Alianza Lima y Regatas Lima se verán las caras de manera tempranera en la Liga Peruana y prometen regalarnos varias emociones. Las íntimas llegan a este cotejo tras una sufrida victoria ante Rebaza Acosta por 3-2, mientras que las chorillanas se impusieron por 3-0 a Deportivo Géminis.

A diferencia de la temporada anterior, ambos conjuntos llegan a este duelo con muchas caras nuevas. En las tricampeonas están Baciu, Daniela Bulaich, Alisson Holland, Cristina Cuba y Flavia Montes; mientras que en las regatinas han llegado Marina Scherer, Juli Sandez, Fatou Diop, Kyla Kenyatte y Yujhamy Mosquera, entre otras.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El partido entre Alianza Lima vs Regatas está pactado para este sábado 24 de octubre a las 7.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión del Alianza Lima vs Regatas estará a cargo del canal Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.

Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a Regatas.

Entradas Alianza Lima vs Regatas: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde S/25 hasta S/45. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.

  • General Sur: S/25
  • General Norte: S/25
  • General Oriente: S/25
  • General Occidente: S/25
  • Sur Preferente: S/30
  • Norte Preferente: S/30
  • Oriente Preferente: S/45
  • Occidente Preferente: S/45.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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