Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO protagonizarán un partidazo por el clásico nacional en el marco de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 este sábado 24 de octubre. La cita entre íntimas y regatinas está pactada para que empiece a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador y contará con transmisión de Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.

Se paraliza el vóley nacional. Alianza Lima y Regatas Lima se verán las caras de manera tempranera en la Liga Peruana y prometen regalarnos varias emociones. Las íntimas llegan a este cotejo tras una sufrida victoria ante Rebaza Acosta por 3-2, mientras que las chorillanas se impusieron por 3-0 a Deportivo Géminis.

A diferencia de la temporada anterior, ambos conjuntos llegan a este duelo con muchas caras nuevas. En las tricampeonas están Baciu, Daniela Bulaich, Alisson Holland, Cristina Cuba y Flavia Montes; mientras que en las regatinas han llegado Marina Scherer, Juli Sandez, Fatou Diop, Kyla Kenyatte y Yujhamy Mosquera, entre otras.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El partido entre Alianza Lima vs Regatas está pactado para este sábado 24 de octubre a las 7.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión del Alianza Lima vs Regatas estará a cargo del canal Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.

Alianza Lima enfrentará a Regatas.

Entradas Alianza Lima vs Regatas: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde S/25 hasta S/45. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.