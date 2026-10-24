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Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Liga Peruana de Vóley?
¡Se viene un tremendo duelo! Alianza Lima enfrentará a Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Alianza Lima vs Regatas EN VIVO protagonizarán un partidazo por el clásico nacional en el marco de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 este sábado 24 de octubre. La cita entre íntimas y regatinas está pactada para que empiece a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador y contará con transmisión de Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.
Se paraliza el vóley nacional. Alianza Lima y Regatas Lima se verán las caras de manera tempranera en la Liga Peruana y prometen regalarnos varias emociones. Las íntimas llegan a este cotejo tras una sufrida victoria ante Rebaza Acosta por 3-2, mientras que las chorillanas se impusieron por 3-0 a Deportivo Géminis.
A diferencia de la temporada anterior, ambos conjuntos llegan a este duelo con muchas caras nuevas. En las tricampeonas están Baciu, Daniela Bulaich, Alisson Holland, Cristina Cuba y Flavia Montes; mientras que en las regatinas han llegado Marina Scherer, Juli Sandez, Fatou Diop, Kyla Kenyatte y Yujhamy Mosquera, entre otras.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
El partido entre Alianza Lima vs Regatas está pactado para este sábado 24 de octubre a las 7.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión del Alianza Lima vs Regatas estará a cargo del canal Latina TV (2 y 702 en HD) y la plataforma de streaming Latina TV GO.
Alianza Lima enfrentará a Regatas.
Entradas Alianza Lima vs Regatas: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?
Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde S/25 hasta S/45. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.
- General Sur: S/25
- General Norte: S/25
- General Oriente: S/25
- General Occidente: S/25
- Sur Preferente: S/30
- Norte Preferente: S/30
- Oriente Preferente: S/45
- Occidente Preferente: S/45.
¡Vamos al Circo!
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