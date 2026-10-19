0

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de partidos de la fecha 2

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 dio inicio con emocionantes partidos. Repasa cómo quedó la tabla de posiciones y la programación de la fecha 2 del certamen.

    Wilfredo Inostroza
    Comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con vibrantes partidos
    Comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con vibrantes partidos | Composición: LÍBERO
    COMPARTIR

    Comenzó la Liga Peruana de Vóley con vibrantes partidos. Los favoritos como Universitario, Universidad San Martín y Regatas ganaron con holgura, mientras que Alianza Lima obtuvo una ajustada victoria. Repasa cómo quedó la tabla de posiciones y cómo se juega la fecha 2 del torneo.

    PUEDES VER: Alianza Lima venció 3-2 a Rebaza Acosta en un partido de infarto por la Liga Peruana de Vóley

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras jugarse la primera jornada.

    ClubesPJPGPPPTOS
    1. Deportivo Wanka1103
    2. Universidad San Martín1103
    3. Universitario1103
    4. Atenea1103
    5. Regatas1103
    6. Alianza Lima1102
    7. Rebaza Acosta1011
    8. Deportivo Géminis1010
    9. Olva Latino1010
    10. Deportivo Soan1010
    11. Circolo Sportivo I.1010
    12. Equipo Perú Sun 191010

    3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.

    Programación fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Todos los partidos se juegan en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Conoce los partidos.

    Sábado 24 de octubre

    • 14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino
    • 17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea
    • 19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima

    Domingo 25 de octubre

    • 14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan
    • 16.30 | Círcolo Sportivo I. vs Géminis
    • 18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    Todos los partidos del campeonato son transmitidos por Latina, a través de sus señales de televisión, app y web. Además, también puedes ver los encuentros en el fan page oficial de la Liga Peruana de Vóley en Facebook.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de partidos de la fecha 2

    2. Alianza Lima venció 3-2 a Rebaza Acosta en un partido de infarto por la Liga Peruana de Vóley

    ¡Vamos al Circo!

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano