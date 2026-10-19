Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de partidos de la fecha 2

Comenzó la Liga Peruana de Vóley con vibrantes partidos. Los favoritos como Universitario, Universidad San Martín y Regatas ganaron con holgura, mientras que Alianza Lima obtuvo una ajustada victoria. Repasa cómo quedó la tabla de posiciones y cómo se juega la fecha 2 del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras jugarse la primera jornada.

Clubes PJ PG PP PTOS 1. Deportivo Wanka 1 1 0 3 2. Universidad San Martín 1 1 0 3 3. Universitario 1 1 0 3 4. Atenea 1 1 0 3 5. Regatas 1 1 0 3 6. Alianza Lima 1 1 0 2 7. Rebaza Acosta 1 0 1 1 8. Deportivo Géminis 1 0 1 0 9. Olva Latino 1 0 1 0 10. Deportivo Soan 1 0 1 0 11. Circolo Sportivo I. 1 0 1 0 12. Equipo Perú Sun 19 1 0 1 0

3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.

Programación fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Todos los partidos se juegan en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Conoce los partidos.

Sábado 24 de octubre

14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino

17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea

19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima

Domingo 25 de octubre

14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan

16.30 | Círcolo Sportivo I. vs Géminis

18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Todos los partidos del campeonato son transmitidos por Latina, a través de sus señales de televisión, app y web. Además, también puedes ver los encuentros en el fan page oficial de la Liga Peruana de Vóley en Facebook.