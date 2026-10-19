Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de partidos de la fecha 2
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 dio inicio con emocionantes partidos. Repasa cómo quedó la tabla de posiciones y la programación de la fecha 2 del certamen.
Comenzó la Liga Peruana de Vóley con vibrantes partidos. Los favoritos como Universitario, Universidad San Martín y Regatas ganaron con holgura, mientras que Alianza Lima obtuvo una ajustada victoria. Repasa cómo quedó la tabla de posiciones y cómo se juega la fecha 2 del torneo.
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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras jugarse la primera jornada.
|Clubes
|PJ
|PG
|PP
|PTOS
|1. Deportivo Wanka
|1
|1
|0
|3
|2. Universidad San Martín
|1
|1
|0
|3
|3. Universitario
|1
|1
|0
|3
|4. Atenea
|1
|1
|0
|3
|5. Regatas
|1
|1
|0
|3
|6. Alianza Lima
|1
|1
|0
|2
|7. Rebaza Acosta
|1
|0
|1
|1
|8. Deportivo Géminis
|1
|0
|1
|0
|9. Olva Latino
|1
|0
|1
|0
|10. Deportivo Soan
|1
|0
|1
|0
|11. Circolo Sportivo I.
|1
|0
|1
|0
|12. Equipo Perú Sun 19
|1
|0
|1
|0
3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.
Programación fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Todos los partidos se juegan en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Conoce los partidos.
Sábado 24 de octubre
- 14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino
- 17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea
- 19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima
Domingo 25 de octubre
- 14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan
- 16.30 | Círcolo Sportivo I. vs Géminis
- 18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
Todos los partidos del campeonato son transmitidos por Latina, a través de sus señales de televisión, app y web. Además, también puedes ver los encuentros en el fan page oficial de la Liga Peruana de Vóley en Facebook.