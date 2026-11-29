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Temblor en Perú de HOY, domingo 29 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Consulta el reporte EN VIVO del IGP sobre los temblores registrados en Perú hoy, domingo 29 de noviembre. Conoce el epicentro y la magnitud del último sismo.
Perú se encuentra en una zona de constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es fundamental estar atentos a los reportes oficiales. Este domingo 29 de noviembre, sigue EN VIVO el registro de temblores en el país, conoce dónde se localizó el último movimiento telúrico, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro, según los informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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