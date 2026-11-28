- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de Perú vs Panamá
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Palmerias vs Estudiantes
- Real Madrid vs Alavés
- Liga Peruana de Vóley
Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO por LaLiga: pronóstico, hora y en qué canal
Barcelona vs. Deportivo La Coruña chocan este domingo por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.
Los clubes Barcelona vs. Deportivo La Coruña juegan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo un partido por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Municipal de Riazor. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de DSports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: Arsenal vs Manchester City EN VIVO por Premier League: horarios, canales y pronósticos del partido
Tuvo que pasar siete años y medio para que los clubes Barcelona y Deportivo La Coruña se vuelvan a ver en LaLiga. El antecedente más reciente entre ambos se dio en abril de 2018, fecha en la que los 'Culés' vencieron a domicilio por 4-2 gracias a los goles de Philippe Coutinho y Lionel Messi (triplete).
Según la tabla de posiciones de la presente temporada de la primera división del fútbol español, el FC Barcelona es líder absoluto con 36 puntos y podría seguir estirando su ventaja con su más cercano perseguidor, mientras que el Deportivo La Coruña está en la mitad de la clasificación con 15 unidades y también necesita ganar para soñar en conseguir un boleto a algún torneo internacional.
Barcelona vs. Deportivo La Coruña: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el duelo entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña, por la décima cuarta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 9:15 horas
- Perú: 10:15 horas
- Colombia: 10:15 horas
- Ecuador: 10:15 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 10:15 horas
- Bolivia: 11:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas
- Argentina: 12:15 horas
- Brasil: 12:15 horas
- Chile: 12:15 horas
- Paraguay: 12:15 horas
- Uruguay: 12:15 horas
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña?
- España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: DSports y DGO
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV
Barcelona vs. Deportivo La Coruña: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Deportivo La Coruña
|Betsson
|1.19
|7.50
|12.00
|Betano
|1.24
|6.80
|14.00
|Bet365
|1.17
|8.00
|13.00
|1XBET
|1.28
|6.80
|11.40
|Caliente
|1.23
|8.50
|8.90
|Stake
|1.32
|5.35
|8.00
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90