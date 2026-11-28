Los clubes Barcelona vs. Deportivo La Coruña juegan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo un partido por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Municipal de Riazor. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de DSports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Tuvo que pasar siete años y medio para que los clubes Barcelona y Deportivo La Coruña se vuelvan a ver en LaLiga. El antecedente más reciente entre ambos se dio en abril de 2018, fecha en la que los 'Culés' vencieron a domicilio por 4-2 gracias a los goles de Philippe Coutinho y Lionel Messi (triplete).

Según la tabla de posiciones de la presente temporada de la primera división del fútbol español, el FC Barcelona es líder absoluto con 36 puntos y podría seguir estirando su ventaja con su más cercano perseguidor, mientras que el Deportivo La Coruña está en la mitad de la clasificación con 15 unidades y también necesita ganar para soñar en conseguir un boleto a algún torneo internacional.

Barcelona vs. Deportivo La Coruña: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el duelo entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña, por la décima cuarta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 9:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 10:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Brasil: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña?

España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV

Brasil: CazéTV

Perú y resto de Sudamérica: DSports y DGO

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

Barcelona vs. Deportivo La Coruña: pronóstico y cuánto paga en apuestas