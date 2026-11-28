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Sinuano Noche de HOY, sábado 28 de noviembre EN VIVO: resultados del sorteo y ganadores
Consulta los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 28 de noviembre. Revisa los números ganadores del sorteo EN VIVO y descubre si tu apuesta fue premiada.
La emoción y la expectativa vuelven a apoderarse de los jugadores que esperan probar su suerte en Colombia. HOY, sábado 28 de noviembre se realiza una nueva edición del Sinuano Noche, por lo que miles de participantes estarán atentos a las cifras ganadoras. Sigue aquí la cobertura EN VIVO, conoce los resultados oficiales del sorteo, descubre qué número salió favorecido y verifica si tu apuesta obtuvo alguno de los premios.
Sinuano Noche de HOY, sábado 28 de noviembre: consulta los resultados
¿A qué hora juega el Sinuano Noche?
El Sinuano Noche de HOY, sábado 28 de noviembre de 2026, se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia).
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos a la cobertura del Sinuano Noche de HOY, sábado 28 de noviembre! Esta noche podrás conocer EN VIVO los resultados oficiales del sorteo, descubrir el número ganador y comprobar si la suerte estuvo de tu lado.
¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?
Si tu apuesta resultó ganadora en el Sinuano Día o Noche, debes conservar el tiquete original y acercarte a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de cobro.
- Tiquete original ganador, debidamente diligenciado y sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
¿Se necesitan documentos adicionales?
Los requisitos pueden variar según el monto del premio. Según la información difundida sobre el procedimiento de cobro:
- Premios inferiores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.
- Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: pueden solicitar, además, una certificación bancaria a nombre del ganador, con una expedición no mayor a 30 días.
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