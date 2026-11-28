Durante una reciente entrevista en el programa 'Al Volante', Brandon Palacios, hijo del recordado 'Chorri', habló sobre la depresión que enfrentó. El exdelantero de FC Cajamarca recordó los difíciles momentos que atravesó y confesó que llegó a pensar que no quería seguir viviendo.

Brandon Palacios se quiebra durante entrevista tras recordar su lucha contra la depresión

Video: Al Volante

Durante la conversación con la periodista Darinka Ramírez, el ex Sporting Cristal se quebró al rememorar la difícil etapa que vivió. “Creo que sí lo dije en una entrevista hace un par de años. Yo sufría de depresión y pensé en no estar más . Fue muy difícil, pero el apoyo que tuve de mi mujer y de mi hija fue bastante grande, más que todo por todo tipo de situaciones que pasaba: pandemia, peleas... La pandemia no fue buena para nadie, la verdad, no fue buena para absolutamente nadie. Y bueno, esa fue una de las situaciones más difíciles que tuve en mi vida y en mi carrera. ¿Cómo se sale de la depresión? No creo que se salga o es difícil salir, pero a veces la gente lo sabe llevar”, expresó el jugador.

“Sé que lo estoy llevando bien porque no me está pasando absolutamente nada. Estoy feliz, estoy tranquilo, esos pensamientos negativos ya se fueron y están en otro lado. Es difícil también hablarlo con alguien, obviamente, es muy complicado. Me han pasado muchos contactos para poder conversar y comunicarlo, pero no he tenido el valor de hacerlo. De todas maneras, siento que estoy más tranquilo. Es una etapa que ya cerré en mi vida”, complementó el deportista.

Brandon Palacios sobre regresar a Sporting Cristal

En otro momento, el jugador habló sobre su sueño de regresar a Sporting Cristal, cuestionando los motivos por los cuales no se le da la oportunidad.

“No sé por qué no se me ha dado la oportunidad de estar en alguno de los grandes o de poder regresar a Sporting Cristal. Seguiré trabajando para poder llegar en su momento. Desde muy pequeño me siento muy identificado con Sporting Cristal”.

Trayectoria de Brandon Palacios