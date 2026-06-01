¿Brandon Palacios, hijo del 'Chorri', fichará por Sporting Cristal? Lo último que se sabe

Sporting Cristal analiza y define los próximos fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y uno de los nombres que más se acerca al club es Brandon Palacios. Por eso, te contamos lo último que se sabe sobre la posible incorporación del hijo del ‘Chorri’ al cuadro celeste.

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¿Brandon Palacios, hijo del 'Chorri', volverá a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026?

Según reveló el periodista Alan Diez en su programa 'Toco y me voy' de Radio Programas del Perú (RPP), Roberto Palacios, padre de Brandon, recibió una llamada de la directiva de Cristal para informarse sobre la situación de su hijo.

Asimismo, antes de esta información, el mismo futbolista de 28 años, que actualmente juega en FC Cajamarca, fue consultado directamente sobre si fichará por el cuadro rimense de cara al Clausura de la Liga 1 2026.

Brandon Palacios jugó en Sporting Cristal desde las divisiones menores hasta 2020

Brandon Palacios aseguró que su futuro todavía es incierto, ya que las propuestas que ha recibido las sigue analizando y no hay nada concreto todavía.

"No lo sé todavía, puede ser, quién sabe, estamos ahí en la espera. La verdad no sabría decirte, así que nada, a seguir entrenando para mí y poder seguir creciendo", afirmó el jugador.

Brandon Palacios formó parte de Sporting Cristal

Brandon Palacios empezó su carrera futbolística en Sporting Cristal cuando jugaba en las divisiones menores. En 2018 fue prestado y en 2019 volvió para lograr su debut con la camiseta celeste. Para 2020, el hijo de Roberto Palacios tomó la decisión de salir definitivamente en busca de más minutos y oportunidades.