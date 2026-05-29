Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 17 del Torneo Apertura

Alianza Lima ya se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026, pero aún falta disputarse una última fecha para que culmine el primer campeonato de la Liga 1 2026. Universitario, por ejemplo, recibirá a Sport Huancayo en el Monumental, mientras que los íntimos visitarán a FC Cajamarca. Por otro lado, Sporting Cristal tendrá un panorama difícil frente a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.

A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Equipo PJ DF PUNTOS 1. Alianza Lima 16 22 39 2. Los Chankas 16 4 33 3. Cienciano 16 11 30 4. Universitario 16 8 26 5. FBC Melgar 16 7 25 6. Cusco FC 16 -4 24 7. Deportivo Garcilaso 16 0 23 8. Alianza Atlético 16 4 21 9. Comerciantes Unidos 16 -1 21 10. ADT Tarma 16 2 20 11. Sporting Cristal 16 -1 19 12. CD Moquegua 17 -7 18 13. UTC 16 -5 17 14. Sport Boys 16 -5 17 15. FC Cajamarca 16 -5 16 16. Atlético Grau 17 -6 16 17. Sport Huancayo 16 -9 16 18. Juan Pablo II 16 -15 16

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Fecha Hora Partido Estadio 29.05 3.30 p. ,m. Atlético Grau 1-0 CD Moquegua Campeones del 36 30.05 11.00 a. m. ADT Tarma vs Cusco FC Unión Tarma 30.05 3.00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II Inca Garcilaso de la Vega 30.05 5.30 p. m. Sport Boys vs Comerciantes Unidos Miguel Grau del Callao 30.05 8.00 p. m. Universitario vs Sport Huancayo Monumental 31.05 11.00 a. m. FBC Melgar vs Alianza Atlético Monumental de la UNSA 31.05 1.15 p. m. FC Cajamarca vs Alianza Lima Héroes de San Ramón 31.05 3.15 p. m. Los Chankas vs UTC Municipal de Los Chankas 31.05 5.00 p. m. Cienciano vs Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega

Todos los partidos se ven a través de L1 Max.