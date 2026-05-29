0

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 17 del Torneo Apertura

Este fin de semana se jugará la última jornada del Torneo Apertura, que tiene como campeón a Alianza Lima. Revisa aquí la programación y la clasificación.

Gary Huaman
Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.
Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima ya se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026, pero aún falta disputarse una última fecha para que culmine el primer campeonato de la Liga 1 2026. Universitario, por ejemplo, recibirá a Sport Huancayo en el Monumental, mientras que los íntimos visitarán a FC Cajamarca. Por otro lado, Sporting Cristal tendrá un panorama difícil frente a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario se enfrenta a Sport Huancayo por el Torneo Apertura de la Liga 1

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo y dónde ver partido por Liga 1?

A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

EquipoPJDFPUNTOS
1. Alianza Lima162239
2. Los Chankas16433
3. Cienciano161130
4. Universitario16826
5. FBC Melgar16725
6. Cusco FC16-424
7. Deportivo Garcilaso16023
8. Alianza Atlético16421
9. Comerciantes Unidos16-121
10. ADT Tarma16220
11. Sporting Cristal16-119
12. CD Moquegua17-718
13. UTC16-517
14. Sport Boys16-517
15. FC Cajamarca16-516
16. Atlético Grau17-616
17. Sport Huancayo16-916
18. Juan Pablo II16-1516

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

FechaHoraPartidoEstadio
29.053.30 p. ,m.Atlético Grau 1-0 CD MoqueguaCampeones del 36
30.0511.00 a. m.ADT Tarma vs Cusco FCUnión Tarma
30.053.00 p. m.Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo IIInca Garcilaso de la Vega
30.055.30 p. m.Sport Boys vs Comerciantes UnidosMiguel Grau del Callao
30.058.00 p. m.Universitario vs Sport HuancayoMonumental
31.0511.00 a. m.FBC Melgar vs Alianza AtléticoMonumental de la UNSA
31.051.15 p. m.FC Cajamarca vs Alianza LimaHéroes de San Ramón
31.053.15 p. m.Los Chankas vs UTCMunicipal de Los Chankas
31.055.00 p. m.Cienciano vs Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega

Todos los partidos se ven a través de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo tras no jugar en Alianza Lima: "Se unió a..."

  2. Selección peruana desconvocó a futbolista de Sporting Cristal para amistosos: "Queda desafectado"

  3. El sorprendente once que presentará Cuper en el Universitario vs Sport Huancayo

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano