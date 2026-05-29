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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 17 del Torneo Apertura
Este fin de semana se jugará la última jornada del Torneo Apertura, que tiene como campeón a Alianza Lima. Revisa aquí la programación y la clasificación.
Alianza Lima ya se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026, pero aún falta disputarse una última fecha para que culmine el primer campeonato de la Liga 1 2026. Universitario, por ejemplo, recibirá a Sport Huancayo en el Monumental, mientras que los íntimos visitarán a FC Cajamarca. Por otro lado, Sporting Cristal tendrá un panorama difícil frente a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.
A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|Equipo
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|16
|22
|39
|2. Los Chankas
|16
|4
|33
|3. Cienciano
|16
|11
|30
|4. Universitario
|16
|8
|26
|5. FBC Melgar
|16
|7
|25
|6. Cusco FC
|16
|-4
|24
|7. Deportivo Garcilaso
|16
|0
|23
|8. Alianza Atlético
|16
|4
|21
|9. Comerciantes Unidos
|16
|-1
|21
|10. ADT Tarma
|16
|2
|20
|11. Sporting Cristal
|16
|-1
|19
|12. CD Moquegua
|17
|-7
|18
|13. UTC
|16
|-5
|17
|14. Sport Boys
|16
|-5
|17
|15. FC Cajamarca
|16
|-5
|16
|16. Atlético Grau
|17
|-6
|16
|17. Sport Huancayo
|16
|-9
|16
|18. Juan Pablo II
|16
|-15
|16
Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|29.05
|3.30 p. ,m.
|Atlético Grau 1-0 CD Moquegua
|Campeones del 36
|30.05
|11.00 a. m.
|ADT Tarma vs Cusco FC
|Unión Tarma
|30.05
|3.00 p. m.
|Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
|Inca Garcilaso de la Vega
|30.05
|5.30 p. m.
|Sport Boys vs Comerciantes Unidos
|Miguel Grau del Callao
|30.05
|8.00 p. m.
|Universitario vs Sport Huancayo
|Monumental
|31.05
|11.00 a. m.
|FBC Melgar vs Alianza Atlético
|Monumental de la UNSA
|31.05
|1.15 p. m.
|FC Cajamarca vs Alianza Lima
|Héroes de San Ramón
|31.05
|3.15 p. m.
|Los Chankas vs UTC
|Municipal de Los Chankas
|31.05
|5.00 p. m.
|Cienciano vs Sporting Cristal
|Inca Garcilaso de la Vega
Todos los partidos se ven a través de L1 Max.
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