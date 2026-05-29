Selección peruana desconvocó a futbolista de Sporting Cristal para amistosos: "Queda desafectado"
De último momento, la selección peruana impactó con un firme comunicado en el que anuncia que un jugador de Sporting Cristal quedó desconvocado.
Sporting Cristal arribó a la capital limeña luego de su derrota ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. El equipo se encuentra desgastado por la seguidilla de partidos, pero ahora tendrá una pausa por la fecha FIFA tras el cierre del Apertura. Sin embargo, dos futbolistas del cuadro celeste fueron convocados por Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana, pero uno de ellos fue desafectado de manera inmediata.
Selección peruana anunció que futbolista de Sporting Cristal fue desconvocado
"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe médico analizado en coordinación con el Club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales ante Haití y España", se lee en el comunicado.
Comunicado de la FPF.
Noticia en desarrollo…
