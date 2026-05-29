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Renato Tapia sorprende con firme mensaje al no ser convocado a la selección peruana: "Se acabó"
La selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos ante Haití y España, y una de las grandes ausencias fue Renato Tapia.
Mano Menezes dio a conocer su lista de convocados de la selección peruana para los partidos amistosos ante Haití y España. El DT brasileño busca empezar con un plantel competitivo para el proyecto hacia el Mundial 2030, pero una de las ausencias que sorprendió a la afición fue Renato Tapia. Ante ello, el volante nacional se pronunció en redes sociales con un breve y firme mensaje.
PUEDES VER: Mano Menezes dio la lista de convocados de Perú para los amistosos contra España y Haití
Renato Tapia se pronuncia tras no ser convocado a la selección peruana
“Oficialmente se acabó el año, ahora toca descansar y renovar energías para el siguiente“
Mensaje de Renato Tapia luego de revelarse la lista de convocados de la selección peruana.
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