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Renato Tapia sorprende con firme mensaje al no ser convocado a la selección peruana: "Se acabó"

La selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos ante Haití y España, y una de las grandes ausencias fue Renato Tapia.

Diego Medina
Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana y dejó firme mensaje.
Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana y dejó firme mensaje. | Foto: Miguel Vásquez - GLR
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Mano Menezes dio a conocer su lista de convocados de la selección peruana para los partidos amistosos ante Haití y España. El DT brasileño busca empezar con un plantel competitivo para el proyecto hacia el Mundial 2030, pero una de las ausencias que sorprendió a la afición fue Renato Tapia. Ante ello, el volante nacional se pronunció en redes sociales con un breve y firme mensaje.

Los convocados de Perú para los amistosos de la selección peruana.

PUEDES VER: Mano Menezes dio la lista de convocados de Perú para los amistosos contra España y Haití

Renato Tapia se pronuncia tras no ser convocado a la selección peruana

“Oficialmente se acabó el año, ahora toca descansar y renovar energías para el siguiente“

Renato Tapia

Mensaje de Renato Tapia luego de revelarse la lista de convocados de la selección peruana.

Noticia en desarrollo…

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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