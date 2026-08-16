Una docente de Carolina del Norte, quien ha sido residente permanente por varios años, fue arrestada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Este suceso se dio meses después de que un juez de inmigración rechazara un intento de deportación en su contra, tal como confirmó su abogado a NRI Pulse. AQUÍ más detalles.

ICE arresta a adulta mayor con Green Card en cita de rutina tras proceso en curso en EE. UU.

Venkata Vasamsetty, quien ha sido residente permanente legal (tenía la Green Card) desde 2013, fue arrestada durante una citación programada por el ICE el fin de semana, a pesar de que un juez había determinado en mayo que el gobierno había cerrado su caso de deportación.

ICE detuvo recientemente a mujer con Green Card en cita de rutina tras proceso en curso en EE. UU.

Según el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE, Vasamsetty se encuentra actualmente en un centro de detención en Georgia desde el pasado viernes 14 de agosto de 2026. Su caso se remonta a las acusaciones del gobierno estadounidense, que sostiene que Vasamsetty abandonó su estatus de residente permanente tras pasar varios meses en India en 2022, donde cuidó a un familiar enfermo y se recuperó de la COVID-19.

No obstante, tanto su familia como su defensa han desmentido esta afirmación, argumentando que ella mantiene vínculos significativos con EE. UU. a través de su familia, empleo y hogar.

¿Qué deben saber los residentes permanentes sobre la actual situación migratoria en EE. UU.?

Si bien los residentes permanentes legales tienen el derecho de vivir de manera indefinida en el país, pueden enfrentar procesos de deportación bajo la legislación federal en ciertas circunstancias. En el año fiscal 2025, más de 1,3 millones de extranjeros obtuvieron una Green Card, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo que eleva el total de titulares a aproximadamente 13 millones de personas.

Durante la administración Trump, varios casos de titulares de tarjetas verdes enfrentaron detenciones y deportaciones, como el de Mahmoud Khalil, han cobrado relevancia en el contexto de la represión migratoria.