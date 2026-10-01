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Sinuano Día de HOY, jueves 1 de octubre de 2026 EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

Mira los resultados del sorteo Sinuano Día que se jugó con éxito en Colombia. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con los números ganadores que caerán. ¡Mucha suerte!

María Zapata
¿Qué jugó Sinuano hoy, 1 de octubre?
¿Qué jugó Sinuano hoy, 1 de octubre? | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

13:21

¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?

El Sinuano Día de hoy, jueves 1 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m.

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Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, jueves 1 de octubre en Colombia. Conoce cuáles son las balotas que salieron en la edición de este chance y coteja tu boleto. Esperamos que la suerte te haya acompañado, recuerda que por la noche tienes una nueva oportunidad de ganar.

Sinuano Noche se realiza en vivo de lunes a sábado, a las 10:30 p. m.

PUEDES VER: Sinuano Noche del miércoles 30 de septiembre de 2026: resultados y qué jugó

Sinuano Día de hoy, jueves 1 de octubre: resultados y números ganadores

13:38
1/10/2026

Transmisión del sorteo Sinuano de hoy

13:30
1/10/2026

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y su red de aliados en Colombia. Ahí puedes registrar tus apuestas para cualquiera de las dos modalidades.

13:21
1/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?

El Sinuano Día de hoy, jueves 1 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m.

13:14
1/10/2026

¡Bienvenidos a la cobertura del Sinuano Día y Noche!

 En esta nota podrás seguir EN VIVO todos los detalles de ambos sorteos, conocer los horarios, resultados, números ganadores y premios. Mantente atento y revisa la información actualizada de cada jornada.

Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 1 de octubre de 2026

  • Números ganadores:
  • La Quinta:

¿A qué hora juega Sinuano Día hoy?

El sorteo de Sinuano Día se realiza hoy a las 2:30 p. m., hora de Colombia, y se puede seguir en vivo a través del canal Telecaribe para conocer los resultados.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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