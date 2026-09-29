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Sinuano Día de HOY, martes 29 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 29 de septiembre de 2026. Mira la transmisión en vivo para conocer las balotas ganadoras. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Mira los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día del martes 29 de septiembre.
Mira los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día del martes 29 de septiembre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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RESULTADOS del Sinuano Día de HOY, martes 29 de septiembre de 2026 EN VIVO. Sigue aquí los números ganadores del último sorteo y conoce qué balotas salieron. Revisa la combinación premiada, la transmisión en vivo y todos los detalles del sorteo para comprobar tu jugada.

Revisa los resultados y números ganadores de Sinuano Día y Noche del lunes 28 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultado Sinuano Día y Noche del lunes 28 de septiembre de 2026

Sinuano Día de HOY, martes 29 de septiembre: resultados del último sorteo

14:21
29/9/2026

¡En breve comienza el Sinuano Día!

Falta muy poco para conocer los números que podrían convertirse en los grandes protagonistas del sorteo de hoy. Sigue nuestra cobertura en vivo y mantente atento a cada actualización para descubrir el resultado y verificar tu jugada.

14:20
29/9/2026

Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día de hoy

13:55
29/9/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día de hoy?

El Sinuano Día de hoy, martes 29 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

13:34
29/9/2026

¡Bienvenidos al sorteo de hoy!

Sigue en Líbero los resultados en vivo, conoce los números ganadores y revisa si la suerte estuvo de tu lado en esta nueva edición. Mantente atento a cada actualización y descubre aquí los resultados del Sinuano Día de este martes 29 de septiembre de 2026.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Para participar en los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche, los jugadores pueden realizar sus apuestas a través de establecimientos y canales autorizados en Colombia. La información disponible señala a SuperGIROS y su red de aliados como uno de los principales puntos para registrar las jugadas. También existen opciones digitales mediante plataformas autorizadas.

  • Puntos de venta autorizados de SuperGIROS en Colombia.
  • Red de Servicios de Córdoba (Record).
  • Red de Loterías del Sinú.
  • Plataformas digitales autorizadas.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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