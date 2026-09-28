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Chile vs Estados Unidos EN VIVO por amistoso internacional: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Chile vs Estados Unidos juega EN VIVO por amistoso internacional por la fecha FIFA. Conoce los horarios, dónde ver y todos los detalles de este encuentro.

Angel Curo
Chile vs Estados Unidos se enfrentan EN VIVO por amistoso internacional
Chile vs Estados Unidos se enfrentan EN VIVO por amistoso internacional | Composición: Líbero
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Chile vs Estados Unidos se enfrentan este martes 29 de setiembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. La ‘Roja’ buscará superar el sabor de la derrota que sufrió ante Canadá, mientras que los estadounidenses llegan tras golear a Perú. Este partido está programado para jugar a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por Mega y Telemundo.

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¿A qué hora juega Chile vs Estados Unidos?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido amistoso de Chile vs Estados Unidos:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (del miércoles)

¿Dónde ver Chile vs Estados Unidos EN VIVO?

El partido de Chile vs Estados Unidos contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de Mega para todo el territorio chileno. De igual forma, Disney Plus llevará el partido para el resto de los países de Sudamérica.

En Estados Unidos, el partido amistoso se podrá visualizar por las señales EN DIRECTO ONLINE de Telemundo, Universo, TNT, Max y fuboTV.

Previa del partido amistoso de Chile vs Estados Unidos

Chile continúa su preparación bajo las órdenes de Nicolás Córdova, quien sigue al frente del equipo en esta etapa. La selección chilena completó su concentración con la llegada de Vicente Pizarro, quien se incorporó tras participar con Rosario Central.

Selección Chilena

Chile cayó por la mínima en su primer amistoso ante Canadá

La 'Roja' busca aprovechar estos amistosos para darle rodaje a sus jugadores y seguir preparando el próximo ciclo internacional. Además, saldrán enfocados en superar el sabor amargo de la derrota sufrida ante Canadá. Tras este encuentro, deberán volver a los entrenamientos para medirse ante México.

Estados Unidos llega con el ánimo en alto luego de golear 4-1 a Perú en Orlando. Mauricio Pochettino aprovechó ese partido para probar variantes y darle debut a once jugadores, destacando Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter.

Estados Unidos

Estados Unidos sigue en gran forma y goleó a Perú en su último partido

Chile vs Estados Unidos: pronóstico y apuestas

Estados Unidos es considerado como amplio favorito para quedarse con la victoria ante Chile en el amistoso internacional FIFA. Consulta las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casas de apuestasChileEmpateEstados Unidos
Betsson6.804.051.45
Betano7.204.651.50
Bet3656.504.101.42
1xBet7.324.531.51
Caliente7.104.401.44
Stake7.004.351.45

Chile vs Estados Unidos: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Gonzalo Tapia; Ben Brereton.

Posible alineación de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah; Sebastián Berhalter, Giovanni Reyna, Malik Tillman y Julian Hall.

Chile vs Estados Unidos: últimos enfrentamientos

Chile y Estados Unidos se han enfrentado en 11 ocasiones a lo largo de la historia. La 'Roja' logró cinco victorias y tres empates, mientras que Estados Unidos venció en tres oportunidades. Estos son los últimos cinco partidos entre ambos:

  • 26/03/2019 | Estados Unidos 1-1 Chile
  • 28/01/2015 | Chile 3-2 Estados Unidos
  • 22/01/2011 | Estados Unidos 1-1 Chile
  • 7/07/1995 | Estados Unidos 2-1 Chile
  • 19/08/1983 | Estados Unidos 1-2 Chile

¿Dónde juegan Chile vs Estados Unidos?

El partido de Chile vs Estados Unidos está pactado para disputarse en el Energizer Park de San Luis, Misuri. Este escenario cuenta con una capacidad para acoger a 23 mil espectadores aproximadamente.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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