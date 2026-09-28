¿A qué hora juega Chile vs Estados Unidos y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Chile se enfrenta a Estados Unidos en partido amistoso internacional que se juega en el Energizer Park y promete emoción de principio a fin. Conoce todos los detalles de este encuentro que sirve para que ambas selecciones lleguen en forma al proceso clasificatorio al Mundial 2030.

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos?

El duelo entre Chile y Estados Unidos se juega este martes 29 de setiembre, en el Energizer Park, recinto que se ubica en la ciudad de San Luis, en Misuri.

¿A qué hora juega Chile vs Estados Unidos?

Repasa horarios y canales para que no te pierdas el duelo entre Chile vs Estados Unidos:

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas

México y Honduras: 16.00 horas

Estados Unidos: 18.00 horas (Miami y Nueva York) y 15.00 horas (Los Ángeles)

España: 00.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Chile vs Estados Unidos?

El partido amistoso entre Chile vs Estados Unidos será transmitido en Mega para todo el territorio chileno y en el resto de Sudamérica puedes verlo por la plataforma Disney+.

Chile vs Estados Unidos: previa del partido

Las selecciones absolutas de Chile y Estados Unidos se enfrentan este martes 29 de septiembre en el Energizer Park de San Luis, Misuri, en un nuevo compromiso amistoso internacional de Fecha FIFA. Ambos conjuntos buscan seguir afinando piezas colectivas en sus respectivos procesos de preparación, por lo que se prevé un choque intenso entre dos realidades distintas en el cierre de la jornada.

El combinado chileno saldrá a la cancha con la urgencia de corregir desaciertos ofensivos y recuperar la solidez colectiva, luego de tropezar 1-0 frente a Canadá en su presentación anterior. La 'Roja' necesita elevar la efectividad en metros finales y mostrar mayores variantes de creación para romper la propuesta física del cuadro norteamericano.

Chile se enfrenta a Canadá por amistoso internacional

Por su parte, la escuadra estadounidense llega con la moral en alto tras imponerse con claridad por 4-1 a Perú. Con la confianza que brindó ese resultado categórico, el conjunto local buscará ratificar la contundencia de sus atacantes y sostener el ritmo dinámico ante su afición antes de completar la doble jornada internacional.