SENTENCIADOS tras plan para estafar a Walmart: así fue el FRAUDE a más de 101 tiendas que llevó a dos hombres a prisión

Dos hombres de Michigan fueron sentenciados a prisión por participar en un plan de fraude que afectó a más de 101 tiendas Walmart en Estados Unidos, incluidas varias sucursales de Luisiana. Malik Strodder y Dondrell Smith, ambos de 25 años, recibieron penas de 21 y 35 meses, respectivamente, tras ser declarados culpables de una estafa que involucraba tarjetas de débito fraudulentas y devoluciones de mercancía.

Malik Strodder y Dondrell Smith, ambos de 25 años, recibieron condenas de 21 y 35 meses de prisión, respectivamente.

Dos hombres fueron sentenciados por fraude a Walmart en Estados Unidos

De acuerdo con WBRZ News 2, Strodder recibió una condena de 21 meses de prisión, mientras que Smith deberá cumplir 35 meses. Ambos tendrán, además, tres años de libertad condicional supervisada y deberán pagar una indemnización de 180.676,53 y 167.802,52 dólares, respectivamente.

Los registros judiciales señalan que la estafa ocurrió entre septiembre de 2021 y agosto de 2023. Los acusados utilizaban tarjetas de débito fraudulentas para intentar comprar productos de alto valor. Cuando las operaciones eran rechazadas, se hacían pasar por exempleados de Walmart y convencían a los cajeros de ingresar códigos manuales para registrar las compras como pagos en efectivo.

De esta manera, lograban retirar la mercancía sin pagarla. Posteriormente, utilizaban los recibos para devolver los productos en otras tiendas Walmart y solicitar reembolsos en efectivo.

Así operaba la estafa que afectó a más de 101 tiendas de Walmart

El esquema también llegó a una tienda Walmart en Gonzales, Luisiana, donde los hombres realizaron siete transacciones fraudulentas y obtuvieron mercancía valorada en más de 6.500 dólares. Al día siguiente, devolvieron los artículos en establecimientos de Broussard y zonas cercanas para recibir reembolsos en efectivo.

Durante la audiencia, Strodder admitió que destinó parte del dinero obtenido mediante la estafa a la compra de ropa y vehículos de lujo. De acuerdo con WBRZ News 2, posteriormente destruyó los automóviles hasta dejarlos inservibles.

La investigación determinó que el fraude se extendió a más de 101 tiendas Walmart en Estados Unidos. Con las sentencias impuestas, concluyó el proceso judicial contra ambos hombres por su participación en esta operación.