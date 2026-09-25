ALERTA MÁXIMA en un Walmart del condado de Lancaster: empleados fueron HOSPITALIZADOS tras el DERRUMBE de una plataforma elevadora

Momentos de verdadera angustia se vivieron en las instalaciones de una conocida cadena minorista cuando un accidente laboral movilizó a diversos equipos de rescate durante la noche. El incidente dejó a dos trabajadores lesionados, luego de quedar atrapados entre materiales del establecimiento comercial, lo que generó la inmediata intervención de los cuerpos de socorro locales y de las autoridades competentes.

Dos empleados quedaron atrapados y fueron rescatados, informó el servicio de emergencias.

Accidente en Walmart de Lancaster moviliza a los servicios de emergencia

De acuerdo con el reporte del medio local WGAL, "según los servicios de emergencia, dos empleados fueron hospitalizados después de que una plataforma elevadora de tijera se derrumbara en un Walmart del condado de Lancaster a última hora del miércoles". La llamada de auxilio ingresó exactamente a las 11:43 p. m., alertando a las unidades de emergencia sobre la gravedad de lo ocurrido en el establecimiento ubicado en East Main Street, en el distrito de Ephrata Borough.

Investigan las causas del colapso de la plataforma elevadora

Las primeras averiguaciones señalan que la maquinaria pesada perdió estabilidad y se desplomó dentro del establecimiento, impactando directamente contra las estanterías de la tienda.

El medio WGAL también precisó que "según el servicio de emergencias, dos empleados quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital". Actualmente, el Departamento de Policía de Ephrata mantiene abierta una investigación para determinar qué provocó la falla técnica en este establecimiento de Walmart, en Estados Unidos.