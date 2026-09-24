Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: canales de TV, dónde ver y horarios

Disfruta de todos los partidos programados para hoy, viernes 25 de septiembre, en el que destacan los cotejos de la Nations League. Uno de los choques más esperados es el que protagonizarán Turquía vs Francia con las estrellas del Real Madrid: Arda Güler y Kylian Mbappé. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy por Nations League

PARTIDOS HORARIOS CANALES Armenia vs Letonia 11.00 am. Disney Plus Georgia vs Irlanda del Norte 11.00 am. ESPN 2, Disney Plus Hungría vs Ucrania 1.45 pm. Disney Plus Polonia vs Bosnia 1.45 pm. Disney Plus Suecia vs Rumania 1.45 pm. Disney Plus Italia vs Bélgica 1.45 pm. ESPN, Disney Plus Turquía vs Francia 1.45 pm. Disney Plus Montenegro vs Chipre 1.45 pm. Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

PARTIDOS HORARIOS CANALES Binacional vs AD Cantolao 1.00 pm. Bicolor+ ADA Jaén vs Llacuabamba 3.00 pm. Bicolor+ Comerciantes FC vs Sport Huancayo 2 3.15 pm. Bicolor+ Carlos Mannucci vs San Martín 8.00 pm. Bicolor+

Partidos de hoy por Liga de Naciones de la Concacaf

PARTIDOS HORARIOS CANALES Bermudas vs Guadalupe 2.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi Granada vs Cuba 4.00 pm. Concacaf GO, Youtube, FOX Soccer Plus Jamaica vs Guatemala 7.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Canal GOAT Bonaire vs St. Kitts and Nevis 7.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi Barbados vs St. Lucia 7.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi Honduras vs Surinam 8.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Telesistema Honduras El Salvador vs Martinica 10.00 pm. Concacaf GO, Youtube, Canal 4 El Salvador

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOS HORARIOS CANALES Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto 6.10 pm. Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz Once Caldas vs Atlético Bucaramanga 8.15 pm. RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PARTIDOS HORARIOS CANALES Unión Magdalena vs Santa Fe 6.00 pm. Win Play, Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Chile

PARTIDOS HORARIOS CANALES Colo Colo vs Audax Italiano 6.00 pm. MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya