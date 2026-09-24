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Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: canales de TV, dónde ver y horarios

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, viernes 25 de septiembre, en el que destacan partidos de la Nations League.

Diego Medina
Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre, en la Nations League.
Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre, en la Nations League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Disfruta de todos los partidos programados para hoy, viernes 25 de septiembre, en el que destacan los cotejos de la Nations League. Uno de los choques más esperados es el que protagonizarán Turquía vs Francia con las estrellas del Real Madrid: Arda Güler y Kylian Mbappé. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.

Italia vs Bélgica por la UEFA Nations League

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Italia vs Bélgica y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Partidos de hoy por Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Armenia vs Letonia11.00 am.Disney Plus
Georgia vs Irlanda del Norte11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Hungría vs Ucrania1.45 pm.Disney Plus
Polonia vs Bosnia1.45 pm.Disney Plus
Suecia vs Rumania1.45 pm.Disney Plus
Italia vs Bélgica1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Turquía vs Francia1.45 pm.Disney Plus
Montenegro vs Chipre1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Binacional vs AD Cantolao1.00 pm.Bicolor+
ADA Jaén vs Llacuabamba3.00 pm.Bicolor+
Comerciantes FC vs Sport Huancayo 23.15 pm.Bicolor+
Carlos Mannucci vs San Martín8.00 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por Liga de Naciones de la Concacaf

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bermudas vs Guadalupe2.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
Granada vs Cuba4.00 pm.Concacaf GO, Youtube, FOX Soccer Plus
Jamaica vs Guatemala7.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Canal GOAT
Bonaire vs St. Kitts and Nevis7.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
Barbados vs St. Lucia7.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
Honduras vs Surinam8.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Telesistema Honduras
El Salvador vs Martinica10.00 pm.Concacaf GO, Youtube, Canal 4 El Salvador

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto6.10 pm.Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz
Once Caldas vs Atlético Bucaramanga8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Unión Magdalena vs Santa Fe6.00 pm.Win Play, Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Chile

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Colo Colo vs Audax Italiano6.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Luqueño vs Guaraní2.30 pm.DSports, TiGO Sports
Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano5.00 pm.DSports, TiGO Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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