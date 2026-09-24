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Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: canales de TV, dónde ver y horarios
Conoce la programación completa de los partidos de hoy, viernes 25 de septiembre, en el que destacan partidos de la Nations League.
Disfruta de todos los partidos programados para hoy, viernes 25 de septiembre, en el que destacan los cotejos de la Nations League. Uno de los choques más esperados es el que protagonizarán Turquía vs Francia con las estrellas del Real Madrid: Arda Güler y Kylian Mbappé. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy por Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Armenia vs Letonia
|11.00 am.
|Disney Plus
|Georgia vs Irlanda del Norte
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Hungría vs Ucrania
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Polonia vs Bosnia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Suecia vs Rumania
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Italia vs Bélgica
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Turquía vs Francia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Montenegro vs Chipre
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Binacional vs AD Cantolao
|1.00 pm.
|Bicolor+
|ADA Jaén vs Llacuabamba
|3.00 pm.
|Bicolor+
|Comerciantes FC vs Sport Huancayo 2
|3.15 pm.
|Bicolor+
|Carlos Mannucci vs San Martín
|8.00 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por Liga de Naciones de la Concacaf
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bermudas vs Guadalupe
|2.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
|Granada vs Cuba
|4.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, FOX Soccer Plus
|Jamaica vs Guatemala
|7.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Canal GOAT
|Bonaire vs St. Kitts and Nevis
|7.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
|Barbados vs St. Lucia
|7.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Bluu, ViX, Tubi
|Honduras vs Surinam
|8.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Telesistema Honduras
|El Salvador vs Martinica
|10.00 pm.
|Concacaf GO, Youtube, Canal 4 El Salvador
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto
|6.10 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz
|Once Caldas vs Atlético Bucaramanga
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Unión Magdalena vs Santa Fe
|6.00 pm.
|Win Play, Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa Chile
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Colo Colo vs Audax Italiano
|6.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Luqueño vs Guaraní
|2.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano
|5.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
¡Vamos al Circo!
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