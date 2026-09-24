¿A qué hora juega Italia vs Bélgica y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Las selecciones de Italia y Bélgica protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-2027, el cual tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Roma. Por ello, en esta nota te compartimos los horarios en los diferentes países, así como los canales de transmisión para que puedas presenciar EN VIVO este magno evento entre dos grandes de Europa.

¿A qué hora juega Italia vs Bélgica por la UEFA Nations League?

El partido Italia vs Bélgica por la primera fecha del grupo A1 de la UEFA Nations League está pactado para este viernes 25 de septiembre a la 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, te detallamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 3.45 p. m.

México y Centroamérica: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 2.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Selección de Bélgica entrena con miras al duelo ante Italia

¿Dónde ver Italia vs Bélgica?

La transmisión EN VIVO del partido entre Italia y Bélgica por la fecha 1 de la UEFA Nations League estará a cargo de ESPN para el Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, podrás contar con la opción de ver el encuentro ONLINE a través de la plataforma Disney+. En tanto, en México podrá ser visto por Sky Sports. Por otra parte, en España puedes seguirlo por DAZN.

Italia vs Bélgica: ¿Cómo llegan ambos equipos?

La Azzurra inicia una nueva etapa con el regreso de Roberto Mancini. Con grandes novedades en su convocatoria, los italianos buscarán iniciar con el pie derecho su participación en la UEFA Nations League y el proyecto con miras al Mundial 2030, luego de tres procesos sin lograr clasificar a una copa del Mundo.

Por su parte, Bélgica también atraviesa un nuevo proceso con Mark van Bommel en el banquillo. El neerlandés asumió el cargo tras la salida de Rudi García, luego de su participación en el Mundial 2026, donde los Diablos Rojos llegaron hasta cuartos de final.