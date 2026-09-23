Ricardo Gareca confesó que Boca Juniors lo llamó para preguntar por 2 jugadores peruanos: "Charlé"

Uno de los estrategas que se encuentra libre en este 2026 es Ricardo Gareca. El recordado técnico que puso a la selección peruana en una Copa del Mundo fue citado en su tierra natal, Argentina, para conocer sus opiniones sobre el juego de hoy en el continente sudamericano. No obstante, sorprendió con una revelación a todos los panelistas de ESPN al dar detalles de la conversación con Boca Juniors ante consultas de dos jugadores de la Bicolor.

Ricardo Gareca confesó charla con Boca por consultas de dos jugadores peruanos

En medio de esta fecha FIFA, el programa 'F90' de ESPN Argentina citó a Ricardo Gareca para hablar un poco de fútbol a mediados de este año 2026. El 'Tigre' no solo dio sus posturas respecto al jugador sudamericano, sino que afirmó que tuvo contacto con Boca Juniors pero para resolver dudas sobre dos jugadores peruanos.

En primera instancia, fue por el fichaje de Carlos Zambrano, en el que Riquelme quiso saber un poco más del defensor antes de ofrecerle un contrato. Del mismo modo, otro de los jugadores fue Christian Cueva, ya que el mandamás 'xeneize' estaba interesado, en aquel momento, por conseguir el pase de 'Aladino'.

"Con Riquelme hablé solamente una vez, pero no para que él me ofrezca el equipo, sino que quería de Zambrano, le interesaba Cueva. La vez que hablé con él quedé sorprendido por la humildad de hablar, de interiorizarse de las cosas.", declaró Ricardo Gareca a ESPN.

Evidentemente, solo Carlos Zambrano pudo estar dentro de Boca Juniors por varias temporadas. Asimismo, otro de los jugadores que se sumó al plantel argentino fue Luis Advíncula, quien fue parte de la final que afrontó el equipo en la Copa Libertadores 2023.