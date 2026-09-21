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¿Cuándo juega Argentina vs Benín por la despedida de Lionel Messi?
Lionel Messi tendrá su partido de despedida en esta fecha FIFA de octubre del 2026. La selección argentina pactó amistoso contra Benín en el Monumental.
No falta mucho para ver uno de los partidos más emotivos que tendrá el fútbol moderno: la despedida de Lionel Messi con Argentina. La albiceleste alista una serie de amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, en el que tendrá como rival a Benín para la noche del adiós del '10'. Conoce todo lo relacionado a este choque internacional que tendrá como foto al actual delantero de Inter Miami.
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¿Cuándo juega Argentina vs Benín por la despedida de Lionel Messi?
El partido entre las selecciones de Argentina vs Benín se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre del 2026. Si bien la albiceleste tendrá choques internacionales previos a este cotejo, es claro que la información concierne al duelo de despedida de Lionel Messi.
¿A qué hora juega Argentina vs Benín?
De momento, no hay un horario oficial para el amistoso entre Argentina vs Benín en fecha FIFA. De hecho, se estima que sea en horas de la noche de Buenos Aires, para que Lionel Messi tenga la despedida que merece ante miles de aficionados que se hagan presente en el Estadio Monumental.
Lista de convocados de Argentina para amistosos de fecha FIFA. Lionel Messi figura en la nómina.
La selección de Argentina se prepara para una noche que quedará marcada en la historia del fútbol mundial. El amistoso ante Benín será el escenario elegido para la despedida de Lionel Messi de la albiceleste, luego de que el astro anunciara su retiro internacional.
Más allá del resultado, Argentina vs. Benín tendrá un significado especial por la presencia del capitán que durante más de dos décadas vistió la camiseta número '10' y protagonizó algunos de los capítulos más importantes de la selección. Messi, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de dos Copas América, volverá a encontrarse con su público para disputar su último partido con el combinado nacional.
La expectativa crece mientras se acerca una jornada cargada de emoción. Argentina afrontará el encuentro con Lionel Scaloni y una generación que buscará continuar el camino de la albiceleste, pero todas las miradas estarán puestas en Messi. Será la última oportunidad para verlo con la camiseta argentina, en una despedida que promete convertir el Monumental en el escenario de un recuerdo inolvidable.
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