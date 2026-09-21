¿Cuándo volerá Alessandro Burlamaqui a Alianza Lima? Lo último sobre su lesión

Alianza Lima volvió al triunfo después de cuatro fechas tras imponerse 2-0 a ADT en Matute. Ahora, los blanquiazules aprovecharán el receso por la fecha FIFA para realizar una mini pretemporada y, de paso, recuperar a algunos de los jugadores que se encuentran lesionados. En ese contexto, en las últimas horas se conoció información nueva sobre la situación de Alessandro Burlamaqui, quien tuvo que abandonar en camilla el clásico ante Universitario de Deportes.

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¿Cuándo volverá a jugar Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima?

Según información del periodista Gerson Cuba, el mediocampista de 24 años aún se encuentra en pleno proceso de recuperación y no existe una fecha exacta para su retorno, sin embargo, se estima que podrían pasar algunas semanas más para que pueda reincorporarse a sus compañeros y entrenar a la par con miras a los próximos partidos por el Torneo Clausura.

“En el caso de Alessandro Burlamaqui, continúa con su proceso de recuperación de la lesión muscular mencionada por Pablo Guede. Su regreso a los trabajos se daría en las próximas semanas.”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Alessandro Burlamaqui fue titular en el clásico y salió lesionado en el segundo tiempo

En base a la información de Cuba, se prevé que el exjugador de Valencia de España todavía tenga que esperar algunas semanas para volver a trabajar con normalidad junto al plantel, por lo que su regreso dependerá de cómo avance su recuperación. Por ahora, Burlamaqui continúa enfocado en superar la lesión y volver a estar disponible para los próximos partidos del Torneo Clausura.

Recordemos que Alessandro Burlamaqui jugó su primer partido como titular en la temporada frente al cuadro crema, pero tuvo que ser reemplazado a los 51 minutos por lesión. Tras el final del partido, el propio Pablo Guede confirmó en conferencia de prensa que sufrió una lesión muscular y su regreso a las canchas es aún incierto.

¿Cómo le va a Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui viene atravesando una temporada irregular, marcada principalmente por las lesiones musculares que han limitado su continuidad y sus oportunidades en Alianza Lima. En lo que va de 2026, el volante suma 11 partidos con camiseta blanquiazul y no registra goles ni asistencias.