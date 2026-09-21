Kevin Quevedo rompió su silencio tras reaparecer en Alianza Lima: "Lo que más quería era volver"

Alianza Lima volvió al triunfo en la fecha 10 del Torneo Clausura. Los íntimos vencieron 2-0 a ADT en Matute y cortaron una racha de cuatro partidos sin ganar. Más allá del resultado, el duelo ante los tarmeños se destacó por el regreso de Kevin Quevedo, quien volvió a sumar minutos en el primer equipo tras cuatro meses de ausencia.

Kevin Quevedo habló tras volver a jugar con Alianza Lima

Finalizado el compromiso, Quevedo declaró para L1 MAX y expresó su felicidad de volver a jugar con camiseta blanquiazul luego de mucho tiempo. El extremo de 29 años agradeció a sus compañeros y a la hinchada por el apoyo durante su larga ausencia por decisión técnica y se mostró optimista en que el equipo logre el ansiado título a fin de año.

"Lo que más quería era volver a estar con mis compañeros en un campo y, gracias a dios, obtuvimos los tres puntos. Es una motivación vestir esta camiseta. Quiero agradecer a todo el pueblo aliancista por el apoyo en este tiempo. Todavía no estamos muertos, estamos con el objetivo en la mente que es campeonar", manifestó Quevedo.

Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1| Max

De esta forma, Kevin Quevedo volvió a tener actividad con Alianza Lima e hizo su debut oficial en el Torneo Clausura, aunque el futbolista deberá trabajar para seguir en la consideración de Pablo Guede. Recordemos que el propio entrenador confesó que el llamado de Quevedo se debe a las bajas por lesión en el plantel, ya que su retorno estaba previsto para octubre, después del receso por los amistosos de la selección peruana.

Números de Kevin Quevedo con Alianza Lima

En una temporada marcada por la irregularidad, el ‘Pescadito’ apenas suma 10 partidos disputados con Alianza Lima, entre encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Hasta el momento, el futbolista no registra goles ni asistencias en los 497 minutos que ha acumulado dentro del campo de juego. Unos números que buscará mejorar a base de trabajo y esfuerzo, con la intención de volver a ser tomado en cuenta para los próximos compromisos del Torneo Clausura.