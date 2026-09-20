ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente del ICE DISPARA repetidas veces y HIERE a un hombre en Austin, Texas

La tensión al norte de Austin, Texas, escaló este domingo tras un operativo federal que culminó con una persona hospitalizada en estado crítico pero estable. De acuerdo con informes de El Nuevo Herald, La Silla Rota y Associated Press, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abrió fuego contra un individuo durante un control de tráfico en West Anderson Lane. El hecho movilizó a las autoridades municipales y reavivó el temor entre la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, en un contexto de intensificación de redadas y despliegues federales a lo largo del país.

Agente del ICE hiere a un hombre en Austin y las autoridades exigen transparencia

Un hombre adulto permanece en estado grave pero estable en el Centro Médico Dell Seton tras recibir un disparo en el torso, según confirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson. De acuerdo con una fuente policial citada por CNN, el afectado es un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular que contaba con una orden de deportación firme.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso, mientras que CNN permanece a la espera de comentarios por parte de la policía estatal y la gobernación de Texas.

La jefa de la policía local, Lisa Davis, aclaró en rueda de prensa que sus oficiales no participaron en el procedimiento ni en el uso de la fuerza. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Kirk Watson, enfatizó que no es apropiado que el organismo federal se investigue a sí mismo, por lo que solicitó la intervención de peritos independientes para garantizar la imparcialidad.

La escena del suceso mostró un vehículo con impactos de bala visibles, mientras el congresista Greg Casar exigía la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados.

Aumenta la tensión entre inmigrantes en EE. UU. tras nuevos operativos del ICE

El incidente provocó concentraciones espontáneas de manifestantes en las inmediaciones del lugar, donde se desplegó un fuerte contingente de seguridad. Este acontecimiento se suma a una serie de operativos violentos registrados en meses recientes en estados como Minnesota y Maine, en medio de un notable incremento de los arrestos en todo Estados Unidos.

Para la población migrante, tanto en situación regular como indocumentada, la escalada de patrullajes por parte del ICE en Austin, Texas, mantiene en alerta a organizaciones civiles que exigen una mayor rendición de cuentas a las agencias federales.