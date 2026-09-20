ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente de ICE utilizó su arma contra un activista que lo grababa, ¿HUBO HERIDOS?

Un incidente registrado en National City, California, volvió a generar preocupación entre la comunidad hispana y los defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Un video difundido el 19 de septiembre muestra el momento en que un presunto agente federal encubierto, perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), habría sacado un arma de fuego mientras un activista comunitario grababa el operativo desde el exterior de un vehículo. Según la información proporcionada, no se reportaron personas heridas por disparos.

♬ Originalton - Latinus @latinus_us Un agente de ICE en National City, California, habría utilizado su arma para intimidar a un activista que alerta a la comunidad hispana sobre la presencia de autoridades migratorias en distintas zonas del estado. #Latinus #InformaciónParaTi

Agente de ICE utilizó su arma contra un activista que lo grababa en National City: ¿hubo heridos?

De acuerdo con información difundida por N+ Univision, el activista, identificado como Arturo, se encontraba documentando la presencia de agentes federales y difundiendo alertas sobre posibles operativos de ICE con el objetivo de advertir a la comunidad hispana.

Según el relato, el agente se encontraba dentro de un vehículo cuando Arturo se aproximó y comenzó a grabar. En ese momento, el funcionario habría mostrado un arma de fuego, una acción que el activista interpretó como una posible amenaza. En las imágenes, se escucha a Arturo preguntarle al agente: "¿Por qué sacaste tu arma cuando llegué? Estoy desarmado… ¿Me quieres disparar?".

El episodio comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó reacciones entre personas que siguen de cerca las acciones de los agentes de ICE y los operativos migratorios en Estados Unidos.

National City, un punto de tensión para inmigrantes en Estados Unidos

El incidente ocurrió en National City, una ciudad del condado de San Diego con una importante población hispana, que en los últimos meses ha sido escenario de protestas y movilizaciones relacionadas con las operaciones de las autoridades federales.

Días antes del episodio, también se habían reportado acciones de agentes federales en distintos sectores del condado de San Diego. Entre ellas, se mencionó el arresto de un estudiante cerca de San Diego City College y la detención de ciudadanas estadounidenses vinculadas a grupos de vigilancia comunitaria en City Heights, quienes se encontraban registrando con sus teléfonos las actividades de las autoridades.

La situación mantiene en alerta a organizaciones comunitarias y residentes que buscan documentar los operativos migratorios. Para los inmigrantes en Estados Unidos, estos episodios han incrementado el interés por conocer sus derechos y seguir de cerca las actuaciones de los agentes federales.

Hasta la información disponible para esta nota, no se ha informado de personas heridas por disparos durante el incidente. Asimismo, el video, por sí solo, no permite determinar la intención del agente al mostrar el arma. Esa circunstancia requeriría una investigación y una versión oficial de las autoridades.