- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Boca vs San Lorenzo
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Carvallo durante transmisión de la derrota de Universitario en Cusco: "Que no nos hagan más goles"
José Carvallo, exfutbolista de Universitario y comentarista deportivo de L1 MAX, tuvo una singular petición en la transmisión oficial del partido de los 'cremas' ante Deportivo Garcilaso.
En una noche para el olvido, Universitario de Deportes cayó goleado 4-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado con el que perdió la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 y complica sus aspiraciones de conseguir el tetracampeonato. Asimismo, una situación llamó la atención durante la transmisión del encuentro en Cusco.
PUEDES VER: Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?
José Carvallo, exjugador de la 'U', es habitual comentarista de los partidos del elenco 'crema' y no fue la excepción en este duelo ante el cuadro imperial. Sin embargo, el exgolero dejó un comentario que ha generado diferentes reacciones en redes sociales.
Cuando el 'Pedacito de cielo' convirtió la conquista que significó el 4-0 por intermedio de Facundo Castelli, el otrora guardameta pidió a los futbolistas ‘merengues’ que no se dejen anotar más tantos y eviten un resultado más escandaloso en contra, que además podría complicarlos con la diferencia de goles.
"Muchachos (a los jugadores de Universitario), lo que queda es que no nos hagan más goles y se acabó", dijo en vivo el excapitán de la 'U'. Al final, el resultado no se movería más y la diferencia del elenco imperial fue de cuatro goles, resultado que le permitió recuperar el primer lugar del campeonato.
Video: X.
Cabe señalar que semanas atrás se había criticado también a Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, por su reacción en el gol de Universitario en Matute, que significó la victoria en el clásico ante Alianza Lima por 2-1.
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90