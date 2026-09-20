Carvallo durante transmisión de la derrota de Universitario en Cusco: "Que no nos hagan más goles"

En una noche para el olvido, Universitario de Deportes cayó goleado 4-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado con el que perdió la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 y complica sus aspiraciones de conseguir el tetracampeonato. Asimismo, una situación llamó la atención durante la transmisión del encuentro en Cusco.

José Carvallo, exjugador de la 'U', es habitual comentarista de los partidos del elenco 'crema' y no fue la excepción en este duelo ante el cuadro imperial. Sin embargo, el exgolero dejó un comentario que ha generado diferentes reacciones en redes sociales.

Cuando el 'Pedacito de cielo' convirtió la conquista que significó el 4-0 por intermedio de Facundo Castelli, el otrora guardameta pidió a los futbolistas ‘merengues’ que no se dejen anotar más tantos y eviten un resultado más escandaloso en contra, que además podría complicarlos con la diferencia de goles.

"Muchachos (a los jugadores de Universitario), lo que queda es que no nos hagan más goles y se acabó", dijo en vivo el excapitán de la 'U'. Al final, el resultado no se movería más y la diferencia del elenco imperial fue de cuatro goles, resultado que le permitió recuperar el primer lugar del campeonato.

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Cabe señalar que semanas atrás se había criticado también a Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, por su reacción en el gol de Universitario en Matute, que significó la victoria en el clásico ante Alianza Lima por 2-1.