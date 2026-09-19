¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid y dónde ver el derbi por LaLiga española?

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más atractivos por la séptima fecha de LaLiga EA Sports 2026-2027, en una nueva edición del derbi madrileño. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario que albergará este encuentro, que promete emociones de principio a fin. En esta nota, te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como los canales de transmisión para ver EN VIVO este duelo entre merengues y colchoneros.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga española?

El clásico de Real Madrid vs Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga española está programado para este domingo 20 de septiembre a las 9.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española). A continuación, te brindamos los horarios en los diversos países de Sudamérica, México y Estados Unidos.

Colombia y Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 11.15 a. m.

México y Centroamérica: 8.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 10.15 a. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga española?

La transmisión EN VIVO de este magno evento estará a cargo de ESPN, para todo el territorio sudamericano. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias. En caso de que te encuentres en otra región, podrás sintonizar el partido a través de estas señales.

Brasil: CazéTV

Perú y el resto de Sudamérica: ESPN y Disney+

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+

España: Movistar+

Real Madrid visitará a Atlético de Madrid por la fecha 7 de LaLiga española

Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de Kylian Mbappé y compañía visitará al Atleti con el único objetivo de llevarse los tres puntos y evitar que el Barcelona amplíe su ventaja. Por su parte, el cuadro que dirige Diego Simeone buscará imponer su localía para quedarse con el triunfo y meterse en la pelea por el primer puesto en la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan a este derbi tras ganar sus respectivos duelos en la fecha anterior. En el caso de la ‘Casa Blanca’, venció con lo justo a Elche por 3-2, con gol agónico de Carlos Espí a los 91’. En tanto, los rojiblancos golearon por 4-0 a Osasuna.