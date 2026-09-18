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ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree en Marathon: dos personas resultaron HERIDAS tras accidente automovilístico, ¿terminaron HOSPITALIZADAS?
Este hecho ocurrió en el establecimiento localizado en los alrededores de Dollar Tree, en el 10966 de Overseas Highway, en Marathon. ¿Qué más se sabe?
Dos personas sufrieron lesiones luego del choque de una camioneta contra una tienda Dollar Tree en los Cayos de Florida, ocurrido el miércoles 16 de septiembre, tal como reportaron las autoridades locales. Según los informes, el accidente se registró en el establecimiento situado en 10966 Overseas Highway, en Marathon. Aquí más detalles.
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Dos personas resultaron heridas tras accidente automovilístico en Dollar Tree, ¿terminaron hospitalizadas?
'NBC Miami' y las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informaron que, recientemente, dos personas resultaron con lesiones leves tras un incidente ocurrido en una tienda de Dollar Tree, en Estados Unidos, aunque no fue necesaria su hospitalización.
Dos personas fueron heridas tras accidente en Dollar Tree, ¿terminaron hospitalizadas? Esto se sabe / Foto: MSCO.
Según los informes policiales, una mujer de 72 años al volante de un Honda CR-V perdió el control del automóvil mientras intentaba estacionarse. No obstante, no se compartió información adicional ni la identificación de la persona involucrada. La investigación sobre el accidente continúa en curso.
Es importante mencionar que los últimos informes indican que se han registrado incidentes frecuentes de vehículos colisionando contra las fachadas de diversas tiendas. Tal como ha pasado ahora en Marathon. De igual manera ha sucedido en Florida, y en El Paso, Texas, donde los accidentes han suscitado alarma en la comunidad.
¿Qué se debe hacer frente a estas situaciones?
En caso de un accidente en el que un vehículo colisiona con una tienda como Dollar Tree, las acciones a seguir varían según la posición de cada persona involucrada:
- Si te encuentras dentro del establecimiento, ya seas cliente o empleado, es fundamental evacuar de inmediato. Aléjate de la fachada y las áreas con estanterías altas que podrían caer. Busca una salida de emergencia trasera y llama al 911 para reportar el incidente, especificando si hay personas atrapadas o heridas.
- Si eres el propietario del negocio o administrador de la propiedad, considera implementar medidas de seguridad como la instalación de bolardos de acero o concreto frente a la entrada, que pueden prevenir futuros accidentes. También es recomendable rediseñar el estacionamiento, eliminando los espacios que se alinean directamente con las ventanas de la tienda y optando por estacionamientos paralelos.
- Si eres el conductor del vehículo, detén el auto y apaga el motor, evitando huir de la escena, ya que esto se considera un delito grave. Verifica tu estado de salud y el de tus acompañantes, así como el de las personas cercanas. Espera a que lleguen las autoridades y reporta el incidente a tu aseguradora, asegurándote de tomar fotografías de los daños antes de que se retire el coche.
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