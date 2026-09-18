¡Atención! Cuatro adolescentes fueron detenidos este 17 de septiembre tras la intervención de la policía de Mobile, que atendió un reporte sobre un robo en un Walmart de la zona. Las autoridades locales actuaron de manera inmediata ante la denuncia, logrando la captura de los sospechosos en el lugar de los hechos. A continuación, todo lo que se sabe sobre este caso.

Walmart de Mobile: cuatro menores fueron detenidos tras presunto robo en establecimiento: esto se sabe

A través de un reciente comunicado, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) informó que recibió una alerta sobre un insólito robo en el Walmart situado en 101 East I-65 Service Road South, en Estados Unidos, donde varios menores fueron captados sustrayendo mercancía.

¿Qué pasó en Walmart de Mobile? Cuatro menores fueron detenidos tras presunto robo en local.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron y detuvieron a los sospechosos. En total, cuatro menores fueron arrestados y posteriormente trasladados al Centro Juvenil Strickland. No se difundió más información al respecto ni los cargos que enfrentarán.

Según información de 'WKRG', este acontecimiento se inscribe en una secuencia de incidentes ocurridos en el Walmart Supercenter, que ha visto un incremento en las intervenciones del Departamento de Policía de Mobile. Las acciones en mención están vinculadas al hurto en tiendas, específicamente en el contexto del robo minorista organizado en el país.

¿Qué están haciendo las autoridades al respecto?

Para abordar esta situación en EE. UU., las autoridades y la gerencia de Walmart han establecido un canal de comunicación directo. Los agentes policiales frecuentemente realizan patrullajes o se asignan a tareas específicas en zonas comerciales con gran afluencia, lo que les permite intervenir de manera inmediata ante las denuncias presentadas por los empleados.

Cabe precisar que, en estos últimos meses, las autoridades han realizado numerosos arrestos en el área de 101 East I-65 Service Road South, relacionados con delitos de hurto. Tanto adultos como jóvenes de diferentes localidades han sido sorprendidos intentando eludir las cajas registradoras, ocultando mercancía en bolsos o colaborando de manera estratégica para desviar la atención de los empleados de la tienda.