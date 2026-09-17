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Alianza Lima vs. Gerdau Minas EN VIVO por Brasil Cup: cuándo juegan, hora y dónde ver
Alianza Lima vs. Gerdau Minas chocan en Belem por las semifinales de la Brasil Cup 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO este partido de vóley.
Alianza Lima vs. Gerdau Minas se enfrentan este viernes 18 de septiembre, desde el Arena Guilherme Paraense de Belém do Pará, en un partido de vóley correspondiente a las semifinales de la Brasil Cup 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
¿Cómo llega Alianza Lima a la Brasil Cup 2026?
A una semana de realizarse la Noche Blanquiazul, el equipo de vóley de Alianza Lima llegó a tierras brasileñas para afrontar una competición que servirá como preparación para afrontar la Liga Peruana 2026-2027, donde tendrá que defender su tricampeonato para aspirar al tetra.
Equipo de vóley de Alianza Lima ya está en Belém do Pará.
Las Íntimas, dirigidas por Alejandro Schneider, tienen un plantel renovado y sumaron fichajes para no solo ganar en el torneo local, sino para ser uno de los clubes más fuertes de Sudamérica. Ahora deberán enfrentarse a un Gerdau Minas que siempre lucha los primeros puestos en Brasil y viene de ser subcampeón en la Superliga.
Alianza Lima vs. Gerdau Minas: horario del partido de vóley
Si eres fan del vóley y quisieras sintonizar los partidos de la Brasil Cup 2026, donde Alianza Lima y Gerdau Minas se cruzarán en las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 16:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 18:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Gerdau Minas?
Si deseas ver EN VIVO el partido de vóley entre Alianza Lima vs. Gerdau Minas, por las semifinales de la Brasil Cup 2026, tendrás que sintonizar América TV (canal 4) y América TVGO (streaming). Asimismo, el canal de YouTube de SP Vólei pasará ONLINE GRATIS este atractivo compromiso internacional.
Programación de partidos de la Brasil Cup 2026
Semifinales de la Brasil Cup 2026
- Alianza Lima vs. Gerdau Minas (viernes 18 de septiembre a las 17:00 horas de Perú)
- Fluminense vs. São Cristóvão Saúde (viernes 18 de septiembre a las 17:00 horas de Perú)
Final y tercer lugar de la Brasil Cup 2026
- Tercer lugar (sábado 19 de septiembre a las 14:00 horas de Perú)
- Final (sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas de Perú)
¡Vamos al Circo!
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