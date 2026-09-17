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Kevin Quevedo fue convocado en Alianza Lima tras confirmarse baja de último minuto
Alianza Lima sufrió una baja de último minuto y Pablo Guede decidió convocar a Kevin Quevedo para el partido con ADT por el Torneo Clausura 2026.
¡Sorpresa en Matute! Pablo Guede decidió, después de nueve jornadas, convocar nuevamente a Kevin Quevedo en Alianza Lima para el partido contra ADT por la fecha número diez del Torneo Clausura 2026. El delantero peruano buscará brillar ante la hinchada y el comando técnico blanquiazul, con el objetivo de volver a ser clave dentro del plantel en la recta final de la Liga 1. Esto de acuerdo a información del periodista José Varela.
Asimismo, el comunicador notificó en sus redes sociales que Mateo Antoni será una sensible baja para el duelo contra los de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva, esto debido a que había salido sentido durante el clásico ante Universitario de Deportes el fin de semana pasado. Estas son las únicas dos novedades en el cuadro de La Victoria.
NOTA EN DESARROLLO…
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