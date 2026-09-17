0
EN VIVO
Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana

Kevin Quevedo fue convocado en Alianza Lima tras confirmarse baja de último minuto

Alianza Lima sufrió una baja de último minuto y Pablo Guede decidió convocar a Kevin Quevedo para el partido con ADT por el Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Kevin Quevedo fue convocado en Alianza Lima.
Kevin Quevedo fue convocado en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

¡Sorpresa en Matute! Pablo Guede decidió, después de nueve jornadas, convocar nuevamente a Kevin Quevedo en Alianza Lima para el partido contra ADT por la fecha número diez del Torneo Clausura 2026. El delantero peruano buscará brillar ante la hinchada y el comando técnico blanquiazul, con el objetivo de volver a ser clave dentro del plantel en la recta final de la Liga 1. Esto de acuerdo a información del periodista José Varela.

Bitel pasó de ser patrocinador de Alianza Lima a burlarse del club.

PUEDES VER: Bitel pasó de ser patrocinador de Alianza Lima a burlarse del club: "Matute mi jato"

Asimismo, el comunicador notificó en sus redes sociales que Mateo Antoni será una sensible baja para el duelo contra los de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva, esto debido a que había salido sentido durante el clásico ante Universitario de Deportes el fin de semana pasado. Estas son las únicas dos novedades en el cuadro de La Victoria.

NOTA EN DESARROLLO…

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

  2. ¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos por próximo partido amistoso de fecha FIFA?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano