ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU: ICE SEPARA a padre cubano con I-220A de su hija de 14 años y la deja sola en el país

Una familia del sur de Florida atraviesa una crisis que evidencia la extrema vulnerabilidad de los inmigrantes en Estados Unidos. Una menor de 14 años quedó sin la protección directa de sus padres tras una serie de intervenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La madre fue deportada a México en febrero de 2026, luego de ser arrestada en noviembre de 2025, mientras que el padre, sin antecedentes penales, fue detenido recientemente durante un control de tránsito en los Cayos de Florida y puesto bajo custodia.

Según un reporte de N+ Univision 23 Miami, respaldado por el portal Cuba en Miami, este caso reaviva las alarmas sobre el alcance de las medidas migratorias actuales.

Proceso de deportación y detención de cubanos con Formulario I-220A en Estados Unidos

El caso pone en el centro del debate el estatus del Formulario I-220A, un documento de Orden de Libertad Bajo Palabra emitido por las autoridades a miles de extranjeros. Aunque este permiso permite procesar el caso fuera de prisión, no otorga un estatus legal permanente ni previene de forma automática un arresto posterior.

La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que la I-220A no equivale al parole necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, dejando a miles de personas en un limbo jurídico. Aunque existe un litigio federal en Miami que involucra a casi mil ciudadanos cubanos para revertir esta postura, el proceso sigue en curso y no frena de inmediato las acciones de deportación.

El padre permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach, mientras sus abogados evalúan recursos legales para evitar su expulsión. Tras quedar sin la tutela de sus progenitores, la adolescente reside temporalmente con primos, una situación que complica su acceso formal a servicios médicos, decisiones escolares y gestiones administrativas.

Especialistas legales y el Colegio de Abogados de Florida advierten que la entrega informal de un menor a otros familiares no concede autoridad legal automática. Para proteger a los dependientes en Estados Unidos, se requiere la redacción de poderes notariales específicos, autorizaciones de salud o la tramitación de custodias temporales preparadas por un profesional.

Recomendaciones para inmigrantes sin estatus permanente ante el temor a deportaciones

La incertidumbre generada por estos eventos llevó a diversas familias a alterar sus rutinas diarias, optar por la educación a distancia o limitar sus traslados en las carreteras de los Cayos. Sin embargo, los expertos señalan que el miedo no sustituye la previsión legal para los inmigrantes que enfrentan este tipo de circunstancias. La recomendación central para quienes tienen trámites abiertos o han sido detenidos por ICE en el pasado es consultar con un abogado acreditado, mantener actualizada la dirección de residencia, asistir a todas las citas con la corte y estructurar un plan de emergencia familiar formalizado ante un notario.