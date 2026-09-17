ALERTA MÁXIMA: ¿qué pasó en el Walmart de Lake Charles? Un incidente provoca su CIERRE y emiten comunicado

Un incidente inesperado en Estados Unidos obligó a bajar las persianas de un concurrido supermercado en la zona sur del país. Un incendio movilizó a los equipos de emergencia hacia el Walmart Lake Charles, ubicado en la US 171 cerca de English Bayou, lo que provocó la suspensión temporal de sus operaciones. Según el reporte oficial difundido por el medio local KPLC 7 News, el fuego se desencadenó durante la noche del martes mientras un grupo de construcción realizaba labores de soldadura.

El contacto accidental de unas chispas con un estante de ropa provocó un incendio. No obstante, la rápida actuación de los bomberos evitó daños estructurales de consideración en el inmueble.

El Walmart de la zona pantanosa cerró tras un pequeño incendio

A pesar de que el siniestro fue controlado en cuestión de minutos, las puertas de este famoso Walmart en Luisiana permanecerán cerradas de forma indefinida. En este momento, personal capacitado realiza una inspección exhaustiva en el interior de las instalaciones para determinar el alcance exacto del humo y los destrozos menores antes de autorizar el regreso del público. Un vocero de la compañía confirmó a la cadena KPLC 7 News que todavía no hay una fecha programada para la reapertura comercial.

Walmart se pronuncia tras el incendio en su tienda de Lake Charles

Ante la incertidumbre de los consumidores habituales de esta cadena en Estados Unidos, la oficina corporativa de la empresa emitió un mensaje formal para llevar tranquilidad a la comunidad. En la nota citada por KPLC 7 News, la compañía destacó la labor de las autoridades y reafirmó su compromiso con el bienestar general.

"La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos a los servicios de emergencia su rápida respuesta. Estamos trabajando para reabrir la tienda tan pronto como sea seguro y conveniente".

Por ahora, los clientes de la zona deberán desplazarse a sucursales alternativas mientras concluyen las tareas de limpieza y evaluación de seguridad.