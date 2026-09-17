Héctor Cúper eligió al reemplazo de Di Benedetto para el partido de Universitario vs Garcilaso

Universitario de Deportes se alista para su enfrentamiento ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los cremas tienen la misión de obtener un triunfo ante un rival directo y seguir firme en el liderato. Sin embargo, se confirmó que no podrán contar con Matías Di Benedetto para este duelo por lesión, por lo que Héctor Cúper ya escogió a su reemplazante.

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Héctor Cúper eligió al reemplazo de Matías Di Benedetto ante Deportivo Garcilaso

La baja de Matías Di Benedetto será una de las más complicadas para el cuadro merengue, ya que ha sido uno de los jugadores más regulares a lo largo de la temporada y una pieza vital en la zaga defensiva de Universitario. No obstante, Gustavo Peralta reveló que el comando técnico tiene prácticamente decidido que Anderson Santamaría vuelva a ser titular.

De acuerdo con el comunicador, Héctor Cúper tiene previsto realizar una serie de modificaciones en su esquema y una de ellas será el cambio de posición de Caín Fara, quien pasaría a desempeñarse como defensa central por izquierda, mientras que Santamaría ocuparía la zona derecha para cubrir la ausencia del zaguero argentino.

Anderson Santamaria volverá al once titular de Universitario ante Deportivo Garcilaso.

“Hay que ver cómo va a recomponer la defensa Héctor Cúper. Yo no veo al panameño Gutiérrez arrancando como titular en Cusco, no hay forma. Creo que Caín Fara terminará jugando por Di Benedetto y Anderson Santamaría por derecha, es lo más seguro. La baja de Di Benedetto es importante porque es el mejor defensa de Universitario”, señaló el periodista deportivo.

¿Qué lesión sufrió Matías Di Benedetto?

De acuerdo con el periodista Enrique Vega, el defensa Matías Di Benedetto terminó lesionado en la última práctica de Universitario y todo hace indicar que se trata de un desgarro, aunque está pendiente realizarse los exámenes pertinentes. Dependiendo del grado de magnitud de su lesión, puede quedar al margen del equipo durante varias semanas.