- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Racing
- LDU vs Palmeiras
- Corinthians vs Estudiantes
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Liga Peruana de Vóley
Universitario quiere seguir en la cima y va por un triunfo ante Deportivo Garcilaso en Cusco
Universitario visita este sábado a Deportivo Garcilaso con la misión de ganar y encadenar su segundo triunfo para seguir arriba del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes atraviesa un gran momento y quiere tomar altura. Luego de su gran triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, el cuadro crema visita este sábado (6:00 p.m.) a Deportivo Garcilaso con la misión de conseguir su segundo triunfo consecutivo y mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura.
El equipo dirigido por Héctor Cúper llega con la confianza renovada tras celebrar en el clásico. Ahora afrontará una nueva prueba fuera de Lima, en una plaza exigente como Cusco, donde deberá adaptarse a las condiciones y sostener el nivel mostrado ante su eterno rival.
La 'U' ya sabe lo que es ganar ante Garcilaso en esta ciudad. En 2025 logró imponerse por 1-0 y buscará repetir aquella historia para sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en su objetivo de pelear por el título del Clausura.
El desafío llega justo antes del receso por la fecha FIFA. Universitario quiere despedirse de la competencia con otra victoria y prolongar el buen momento que recuperó tras imponerse en Matute.
El objetivo está claro para los cremas: tomar altura, sumar de a tres y mantenerse en la cima. Una victoria en Cusco le permitiría llegar al parón internacional con mayor confianza y seguir dependiendo de sus propios resultados en la lucha por el campeonato.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50