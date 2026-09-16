Universitario quiere seguir en la cima y va por un triunfo ante Deportivo Garcilaso en Cusco

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento y quiere tomar altura. Luego de su gran triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, el cuadro crema visita este sábado (6:00 p.m.) a Deportivo Garcilaso con la misión de conseguir su segundo triunfo consecutivo y mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Universitario confirmó partido clave con Sport Boys este sábado 19 de septiembre

El equipo dirigido por Héctor Cúper llega con la confianza renovada tras celebrar en el clásico. Ahora afrontará una nueva prueba fuera de Lima, en una plaza exigente como Cusco, donde deberá adaptarse a las condiciones y sostener el nivel mostrado ante su eterno rival.

La 'U' ya sabe lo que es ganar ante Garcilaso en esta ciudad. En 2025 logró imponerse por 1-0 y buscará repetir aquella historia para sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en su objetivo de pelear por el título del Clausura.

El desafío llega justo antes del receso por la fecha FIFA. Universitario quiere despedirse de la competencia con otra victoria y prolongar el buen momento que recuperó tras imponerse en Matute.

El objetivo está claro para los cremas: tomar altura, sumar de a tres y mantenerse en la cima. Una victoria en Cusco le permitiría llegar al parón internacional con mayor confianza y seguir dependiendo de sus propios resultados en la lucha por el campeonato.