0
EN DIRECTO
Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario quiere seguir en la cima y va por un triunfo ante Deportivo Garcilaso en Cusco

Universitario visita este sábado a Deportivo Garcilaso con la misión de ganar y encadenar su segundo triunfo para seguir arriba del Torneo Clausura.

Redacción Líbero
La ‘U’ quiere prolongar su celebración tras conquistar el clásico en Matute.
La ‘U’ quiere prolongar su celebración tras conquistar el clásico en Matute. | Foto: GLR
COMPARTIR

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento y quiere tomar altura. Luego de su gran triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, el cuadro crema visita este sábado (6:00 p.m.) a Deportivo Garcilaso con la misión de conseguir su segundo triunfo consecutivo y mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura.

Universitario confirmó partido clave con Sport Boys.

PUEDES VER: Universitario confirmó partido clave con Sport Boys este sábado 19 de septiembre

El equipo dirigido por Héctor Cúper llega con la confianza renovada tras celebrar en el clásico. Ahora afrontará una nueva prueba fuera de Lima, en una plaza exigente como Cusco, donde deberá adaptarse a las condiciones y sostener el nivel mostrado ante su eterno rival.

La 'U' ya sabe lo que es ganar ante Garcilaso en esta ciudad. En 2025 logró imponerse por 1-0 y buscará repetir aquella historia para sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en su objetivo de pelear por el título del Clausura.

El desafío llega justo antes del receso por la fecha FIFA. Universitario quiere despedirse de la competencia con otra victoria y prolongar el buen momento que recuperó tras imponerse en Matute.

El objetivo está claro para los cremas: tomar altura, sumar de a tres y mantenerse en la cima. Una victoria en Cusco le permitiría llegar al parón internacional con mayor confianza y seguir dependiendo de sus propios resultados en la lucha por el campeonato.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Bitel pasó de ser patrocinador de Alianza Lima a burlarse del club: "Matute mi jato"

  2. Universitario confirmó partido clave con Sport Boys este sábado 19 de septiembre

  3. Lista de convocados de Perú: fecha de salida de la nómina de Mano Menezes para la fecha FIFA

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano