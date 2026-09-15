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Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: horarios, canales y pronósticos del partido

Liga de Quito se prepara para el crucial partido de vuelta contra Palmeiras en la Copa Libertadores 2026, tras perder 1-0 en la ida. Conoce la programación del encuentro.

Antonio Vidal
Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores. Foto: composición Líbero
Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores. Foto: composición Líbero
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Liga de Quito afrontará este miércoles el desafío de revertir el 1-0 sufrido ante Palmeiras en el partido de ida, con el objetivo de conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto ecuatoriano llega a este decisivo encuentro en medio de un irregular momento deportivo, situación que también ha afectado sus aspiraciones en el campeonato local.

Una eventual clasificación a las semifinales y la permanencia en la Libertadores representarían un importante impulso para LDU, que no atraviesa su mejor campaña en el torneo doméstico y ha puesto en riesgo sus opciones de volver a disputar la edición 2027.

Liga de Quito y Palmeiras juegan este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores.

PUEDES VER: Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El duelo entre LDU y Palmeiras se disputará este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito. El escenario deportivo cuenta con una capacidad aproximada para 41.575 espectadores.

Así luce el Estadio Rodrigo Paz Delgado

Así luce el Estadio Rodrigo Paz Delgado

¿A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El compromiso está pactado para realizarse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación Diario Líbero te trae los horarios para otros países.

  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Perú: 5.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.

Liga de Quito vs Palmeiras: dónde ver EN VIVO el partido

El encuentro entre LDU Quito y Palmeiras podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+. Además, Diario Líbero te contará los goles y todas las incidencias del partido minuto a minuto.

Liga de Quito vs Palmeiras: pronósticos

Para este encuentro, el favorito es LDU Quito que jugará ante su hinchada en busca de ganarle a Palmeiras.

  • Betsson: LDU Quito gana (2.52) — Empata (2.92) — Palmeiras gana (2.90)
  • Betano.pe: LDU Quito gana (2.70) — Empata (3.20) — Palmeiras gana (2.90)
  • bet365: LDU Quito gana (2.60) — Empata (3.20) — Palmeiras gana (2.88)
  • 1xBet: LDU Quito gana (2.63) — Empata (3.14) — Palmeiras gana (2.92)
  • Caliente.pe: LDU Quito gana (2.66) — Empata (3.15) — Palmeiras gana (2.88)
  • Stake.latam: LDU Quito gana (2.60) — Empata (3.10) — Palmeiras gana (2.85)
  • DoradoBet: LDU Quito gana (2.66) — Empata (3.10) — Palmeiras gana (2.83)

Últimos enfrentamientos de LDU Quito vs Palmeiras

  • Palmeiras 1-0 LDU Quito
  • Palmeiras 4-0 LDU Quito
  • LDU Quito 3-0 Palmeiras
  • Palmeiras 2-0 LDU Quito
  • LDU Quito 3-2 Palmeiras
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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