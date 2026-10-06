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Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Conoce al detalle la agenda deportiva, con los partidos de hoy miércoles 7 de octubre. Tendremos duelos en Brasil, Chile y Uruguay, además, se jugarán partidos por Liga 2 en Perú.
Culminó la fecha FIFA y en el mundo se alistan para el retorno de sus ligas, aunque tendremos acción en varios torneos alrededor del globo como el Brasileirao, Copa Chile, entre otros, mientras que en Perú habrá duelos por la Liga 2. Repasa al detalle la programación de los principales partidos de hoy miércoles 7 de octubre.
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Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|RB Bragantino vs Mirassol
|Fanatiz
|17:30
|Internacional vs Corinthians
|Fanatiz
|17:30
|Remo vs Gremio
|Fanatiz
|18:00
|Vitória vs Chapecoense
|Fanatiz
|18:30
|Botafogo vs Vasco Da Gama
|Fanatiz
|19:30
|Cruzeiro vs Sao Paulo
|Fanatiz
Partidos de hoy por Copa Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Antofagasta vs Universidad de Chile
|TNT Sports Premium, HBO Max
|17:00
|Coquimbo vs Cobreloa
|HBO Max
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Independiente vs GV San José
|Entel Gol
|19:30
|Guabirá vs The Strongest
|Entel Gol
|19:30
|Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto
|Entel Gol
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|Partidos
|13:30
|Cerrito vs Wanderers
|DSports
|18:00
|Plaza Colonia vs Juventud
|DSports
Partidos de hoy por Liga 2
|Horarios
|Partidos
|10:45
|Academia Cantolao vs Santos
|Bicolor+
|13:00
|Deportivo Llacuabamba vs Comerciantes FC
|Bicolor+
|13:30
|Sport Huancayo B vs ADA Jaén
|Bicolor+
|15:15
|Estudiantil CNI vs César Vallejo
|Bicolor+
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