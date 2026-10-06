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Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Conoce al detalle la agenda deportiva, con los partidos de hoy miércoles 7 de octubre. Tendremos duelos en Brasil, Chile y Uruguay, además, se jugarán partidos por Liga 2 en Perú.

Wilfredo Inostroza
Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 7 de octubre
Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 7 de octubre | Composición: LÍBERO
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Culminó la fecha FIFA y en el mundo se alistan para el retorno de sus ligas, aunque tendremos acción en varios torneos alrededor del globo como el Brasileirao, Copa Chile, entre otros, mientras que en Perú habrá duelos por la Liga 2. Repasa al detalle la programación de los principales partidos de hoy miércoles 7 de octubre.

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Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:30RB Bragantino vs MirassolFanatiz
17:30Internacional vs CorinthiansFanatiz
17:30Remo vs GremioFanatiz
18:00Vitória vs ChapecoenseFanatiz
18:30Botafogo vs Vasco Da GamaFanatiz
19:30Cruzeiro vs Sao PauloFanatiz

Partidos de hoy por Copa Chile

HorariosPartidosCanales
17:00Antofagasta vs Universidad de ChileTNT Sports Premium, HBO Max
17:00Coquimbo vs CobreloaHBO Max

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
16:30Independiente vs GV San JoséEntel Gol
19:30Guabirá vs The StrongestEntel Gol
19:30Oriente Petrolero vs Universitario de VintoEntel Gol

Partidos de hoy por Copa AUF

HorariosPartidos
13:30Cerrito vs WanderersDSports
18:00Plaza Colonia vs JuventudDSports

Partidos de hoy por Liga 2

HorariosPartidos
10:45Academia Cantolao vs SantosBicolor+
13:00Deportivo Llacuabamba vs Comerciantes FCBicolor+
13:30Sport Huancayo B vs ADA JaénBicolor+
15:15Estudiantil CNI vs César VallejoBicolor+
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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