Cristiano Ronaldo reveló la verdad sobre polémica con Jorge Jesus: “Faltó a su palabra”

Cristiano Ronaldo rompió su silencio sobre la polémica que protagonizó con Jorge Jesus en la selección de Portugal. A través de un extenso comunicado, el delantero explicó las razones que lo llevaron a abandonar la concentración y señaló que el entrenador incumplió un acuerdo que ambos habían establecido previamente. El portugués, además, pidió disculpas por su decisión y dejó claro que mantiene su intención de seguir representando a su país.

Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesus de faltar a su palabra

Uno de los puntos centrales del comunicado de Cristiano Ronaldo fue su versión sobre lo ocurrido durante el partido entre Portugal y Noruega. El atacante explicó que Jorge Jesus le había comunicado que tendría minutos durante el encuentro, concretamente alrededor de 30, pero finalmente permaneció en el banco durante todo el compromiso. Ronaldo consideró que esta situación rompió la confianza que existía entre ambos.

El capitán portugués fue contundente al referirse al entrenador y resumió su posición con una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de su comunicado: "Jorge Jesus faltó a su palabra". Ronaldo sostuvo que para él la honestidad y el respeto por los acuerdos son fundamentales, especialmente dentro de una relación profesional.

"Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad. (...) Si no me querían allí, simplemente debían decírmelo. Solo necesitaban ser sinceros conmigo. Lo habría aceptado y prometí que prepararíamos algo hermoso, como sueño que sucederá, y nadie se habría enfadado", manifestó.

Cristiano Ronaldo se encuentra jugando sus últimos partidos con la selección de Portugal. Foto: AFP

La situación no terminó únicamente con la decisión de no ingresar ante Noruega. Cristiano Ronaldo también relató que posteriormente hubo conversaciones para intentar solucionar el problema, pero consideró que las explicaciones públicas de Jorge Jesus no coincidieron con lo que había sido conversado previamente entre ambos. Esa diferencia terminó provocando su salida de la concentración portuguesa.

Cristiano Ronaldo pidió disculpas y habló de su futuro con Portugal

Más allá de sus críticas a Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo también asumió responsabilidad por haber abandonado la concentración sin autorización. El delantero pidió disculpas a los aficionados portugueses y a sus compañeros, reconociendo que su comportamiento no fue el adecuado y que acepta afrontar la sanción que pueda corresponderle por su decisión.

"Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero el incumplimiento de la palabra me marcó profundamente. Sentí que, a partir de ese momento, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché.", agregó.

Comunicado de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo dejó claro que su salida de la concentración no significa que haya renunciado a la Selección de Portugal. El atacante aseguró que, una vez cumplida cualquier sanción y siempre que se encuentre en buenas condiciones, continuará disponible para representar a su país, manteniendo así abierta la puerta a su regreso.

De esta manera, el comunicado de Cristiano Ronaldo coloca nuevamente el foco sobre su relación con Jorge Jesus y el futuro del delantero en la Selección de Portugal. Mientras el entrenador había señalado que la situación podía resolverse y que Ronaldo podía regresar, el jugador ofreció ahora su propia versión de los hechos y explicó por qué decidió abandonar la concentración.