Argentina vs Benín EN VIVO por la despedida de Lionel Messi: dónde ver, hora y alineaciones

Momento de ver el partido entre Argentina vs Benín por un amistoso internacional, el cual significará la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental. Dicho cotejo se llevará a cabo el martes 6 de octubre a partir de las 6.00 pm. hora peruana (8.00 pm. hora de Buenos Aires). La transmisión va por DSports y DGO, mientras que en el país argentino va por las señales de TyC Sports y Telefe.

Argentina vs Benín EN VIVO por despedida de Messi: transmisión del partido amistoso 08:19 ¿Dónde jugarán Argentina y Benín? El amistoso internacional entre albicelestes y africanos se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires. 08:18 ¿A qué hora juega Argentina vs Benín? El amistoso entre Argentina y Benín por la despedida de Lionel Messi está programado para las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora argentina). 08:05 Argentina vs Benín por despedida de Lionel Messi: ¡Sigue la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue todas las incidencias para el partido entre Argentina vs Benín que significará la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental.

El choque entre Argentina y Benín tendrá un condimento especial que irá mucho más allá de lo deportivo: Lionel Messi vivirá una noche cargada de emociones en el Estadio Monumental. El capitán de la albiceleste afrontará una jornada que apunta a convertirse en uno de los momentos más significativos de su carrera con la selección, acompañado por miles de hinchas que buscarán rendirle homenaje.

La expectativa estará centrada en Messi, quien volverá a pisar el césped del Monumental con la camiseta de Argentina en una ocasión especial. Después de haber liderado a la selección a conquistar los principales títulos de los últimos años, el astro argentino será el gran protagonista de una jornada que promete homenajes, recuerdos y un ambiente especial en las tribunas.

En el plano deportivo, Argentina llega a este compromiso con el objetivo de mantener su protagonismo y cerrar esta etapa con una buena presentación ante su público. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará imponer su jerarquía y aprovechar el talento de sus principales figuras, con Messi como máximo referente de una generación histórica para el fútbol argentino.

Al frente estará la selección de Benín, que afrontará un desafío de máxima exigencia ante una de las principales potencias del fútbol mundial. Para el conjunto africano, el encuentro representará una oportunidad para competir ante Argentina y medir su nivel frente a un plantel que, más allá del resultado, tendrá todos los focos puestos en Lionel Messi y su esperada despedida del Monumental.

Line Up para la despedida de Lionel Messi en el Argentina vs Benín.

¿Cuándo juega Argentina vs Benín?

El partido entre Argentina y Benín por el amistoso internacional de fecha FIFA se llevará a cabo el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este cotejo corresponde a la despedida de Lionel Messi, por lo que millones de hinchas estarán a la expectativa de este encuentro.

¿A qué hora juega Argentina vs Benín con Lionel Messi?

Este choque entre la albiceleste y el cuadro africano inicia a partir de las 6.00 pm. hora peruana (8.00 pm. horas de Buenos Aires, Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 7.00 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8.00 pm.

¿Dónde ver Argentina vs Benín por la despedida de Lionel Messi?

La transmisión del partido entre Argentina vs Benín por la despedida de Lionel Messi se verá por la señal de DSports en Perú. Asimismo, es claro indicar que en Argentina se verá por los canales de TyC Sports y Telefe.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Benín

Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, mitelefe

Brasil: SportTV, Globoplay

México: ViX México

Perú: DSports, DGO

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ViX, TUDN Radio

Lionel Messi entrena con la selección argentina.

Posibles alineaciones de Argentina vs Benín

Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Benín: Marcel Dandjinou, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou, Imourane Hassane, Sessi D'Almeida, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin.

Argentina vs Benín: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Argentina se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante Benín por este amistoso de fecha FIFA. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados.

CASAS DE APUESTAS ARGENTINA EMPATE BENÍN Betano 1.02 16.50 32.00 Bet365 1.01 23.00 67.00 1XBet 1.02 44.00 70.00 Caliente 1.01 19.50 43.00 Doradobet 1.01 14.00 51.00

Despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental

La despedida de Lionel Messi promete ser uno de los momentos más emotivos de la jornada en el Monumental. El capitán de la selección argentina será el gran protagonista ante Benín, en una noche preparada para homenajear su extraordinaria trayectoria con la albiceleste. Los hinchas argentinos tendrán la oportunidad de acompañar al '10' en un momento especial, recordando los títulos conquistados, especialmente el Mundial Qatar 2022, y todo lo que representó Messi para el fútbol de su país.